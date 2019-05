7 tháng chưa xử nữ đại gia lái BMW gây tai nạn là vi phạm?

Nội dung vụ án Theo hồ sơ, ngày 21-10-2018, bà Nga đi ăn nhậu cùng một số người bạn ở một nhà hàng tại trung tâm TP.HCM. Lúc 23 giờ 10 cùng ngày, bà Nga lái ô tô hạng sang BMW chạy về nhà. Khi đến vòng xoay Hàng Xanh, chiếc xe do bà Nga điều khiển tông liên hoàn vào năm xe máy và một ô tô đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều ở phía trước. Hậu quả làm một người chết và sáu người bị thương, trong đó có rất nhiều người bị thương nặng. Tại thời điểm gây tai nạn, công an xác định nồng độ cồn trong hơi thở của bà Nga là 0,94 mg/lít khí thở. Đến ngày 24-10-2018, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nga. Được biết bà Nga là một nữ doanh nhân có tiếng tại TP.HCM. Bà từ Hà Nội vào TP.HCM kinh doanh khoảng 20 năm nay. Ngoài một nhà hàng ở quận 3, bà Nga còn có một nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội. Cũng theo TAND quận Bình Thạnh, về cơ bản, bà Nga đã bồi thường thiệt hại phần dân sự cho các nạn nhân.