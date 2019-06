‘Ăn’ của rừng, rưng rưng nước mắt

Chỉ vì quá nghèo! Rừng chiều sau cơn mưa giông trong lành và yên tĩnh đến lạ lùng. Chúng tôi đến nhà Thêm khi chị đang chuẩn bị bữa cơm chiều. Đó là một căn nhà sàn nhỏ xíu, chật chội và có cảm giác chỉ cần một trận gió to là nó có thể bị thổi bay. Bên trong không có gì đáng giá ngoài ba bao thóc dựng ở góc nhà và hai chiếc tủ nhôm được mua trả góp để đựng quần áo và sách vở cho các con.

Vừa bước vào nhà, anh Hồ Văn Can (chồng chị Thêm) hào hứng khoe những phiếu bé ngoan và giấy khen của hai bé trai. Về đến nhà Thêm đã cởi mở hơn. Chị bảo không chỉ gia đình mình mà nhiều hộ trong xã Phước Trà cũng khổ sở vì không có đất sản xuất. “Mình không được đi học nhưng qua hai phiên xử, nghe mọi người phân tích thì biết thêm nhiều điều. Mình cảm thấy xấu hổ với các con” - Thêm thỏ thẻ. Chúng tôi hỏi: “Chị hiểu thật chứ? Nếu được chọn lại thì chị còn ưng phá rừng nữa không?”. Xoa bàn tay thô ráp lên bụng bầu, chị nói: “Mình biết mình sai nhưng nếu không làm thì không có gạo, có tiền cho con đi học rồi mua thuốc cho chồng nữa. Mình không ngại vất vả, chỉ mong có đất để trỉa lúa, trồng keo vì nếu làm thuê thì cứ nghèo mãi thôi”... Pháp luật nghiêm nhưng luôn cần tình người Trao đổi với PV, thẩm phán Trần Thị Bích Ân, Chánh văn phòng TAND huyện Hiệp Đức, cho biết tính từ ngày 1-1-2019, tòa này đã xử sáu vụ hủy hoại rừng và vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản mà bị cáo là người dân tộc thiểu số. “Những năm trước chỉ có vài vụ nhưng năm nay thì nhiều hơn. Nguyên nhân một phần do nhận thức về pháp luật của bà con còn kém, ngoài ra là trách nhiệm tuyên truyền của cơ quan nhà nước” - thẩm phán Ân nói. Theo bà Ân, khi xét xử những vụ án này, tòa thường xem xét kỹ các tình tiết để cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo là người dân tộc thiểu số. Bà Ân chia sẻ: “Có nhiều bị cáo hiền khô, không biết gì hết. Có nhiều bị cáo thì ở rất xa tòa, đi bộ cả ngày mới đến nơi, xử xong có khi phải cho họ tiền về. Vì vậy, quá trình xét xử, chúng tôi cũng cân nhắc rất kỹ, nếu thấy điều kiện hoàn cảnh của họ quá ngặt nghèo, nhân thân tốt thì quyết định cho hưởng án treo. Pháp luật đương nhiên cần phải nghiêm minh, công bằng và có tính chất răn đe nhưng cũng cần có tình người nữa”.