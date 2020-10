Án văn phát hành khác lúc thẩm phán đọc

Nội dung vụ kiện Theo đơn khởi kiện, bà Say cho rằng trước đây bà cho ông V. diện tích 32 m2đất bằng giấy tay nhưng năm 2004, UBND quận 8 lại cấp sổ hồng cho vợ chồng ông V. Bà Say khiếu nại và tháng 10-2011, UBND quận thu hồi và hủy bỏ sổ hồng đã cấp cho ông V. với lý do chưa đúng trình tự, quy định. Tuy nhiên, tháng 10-2012, UBND quận lại có quyết định điều chỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ trên với lý do sổ hồng đã cấp cho ông V. không đúng diện tích hiện trạng sử dụng và sẽ xem xét cấp lại. Sau khi bà Say kiện ra tòa thì năm 2013, UBND quận cấp lại sổ hồng cho ông V. và bà Say cũng khởi kiện bổ sung yêu cầu hủy cả việc cấp giấy này...