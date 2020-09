Ba án tử, ba chung thân vụ án có bị cáo giữ quyền im lặng

TAND TP.HCM mới xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình ba bị cáo Nguyễn Thị Chánh (sinh năm 1965), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992) và Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 1998); ba án chung thân đối với Trần Anh Tuấn (sinh năm 1972), Nguyễn Minh Hưng (sinh năm 1987) và Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1963) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chỉ trong vòng 1 tháng từ đầu tháng 11-2018 đến tháng 12-2018, các bị cáo đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 5kg ma túy các loại MDMA và Kentamine.



Ngày 25-12-2018, công an bắt quả tang Cường và Lợi mang một ba lô vào căn nhà trên đường Hưng Phú (quận 8) thu giữ được thuốc lắc và Ketamine.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện được ngay chỗ ở của Chánh gần đó 17 túi nilon qua giám định là ma tuý. Chánh khai đó là ma túy do Tuấn để đó nhằm mục đích bán. Từ lời khai, công an bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại.



Các bị cáo tại toà. Ảnh: H.Y

CQĐT xác định tháng 8-2018, Cường sinh sống tại Phnôm Pênh, Campuchia quen biết với một người tên Dương (không rõ lai lịch). Người này nhờ Cường giao ma túy đến cho Đạt (tên thật Võ Ngọc Tú) với tiền công từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi chuyến. Thông qua đây, Cường và Lợi quen biết nhau.



Còn Chánh, Hưng quen biết Tuấn năm 2016 qua việc vay tiền trả góp. Năm 2018, Tuấn rủ Chánh và Hưng mua bán ma túy và cả hai đã đồng ý.



VKS xác định trong đường dây này, Tuấn là người có vai trò chính điều hành và trực tiếp hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại đóng vai trò đồng phạm là người thực hành và giúp sức tích cực. Tuấn không khai nhận hành vi phạm tội nên không xác định được số tiền thu lợi bất chính.



Tại phiên toà, bị cáo Tuấn tiếp tục không thừa nhận hành vi. Còn bị cáo Hưng giữ quyền im lặng trong phần xét hỏi và tranh luận.