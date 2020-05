Ba bị can vụ cựu bí thư Bến Cát được tạm đình chỉ điều tra

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 3 bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (hàng đầu) cùng 6 bị cáo khác tại tòa năm 2019. Ảnh: LÊ ÁNH

Ba bị can được tạm đình chỉ gồm: Lê Hoài Linh (cựu giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ đo vẽ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai), Nguyễn Minh Tâm (cựu phó chủ tịch UBND xã An Tây).

Riêng bị can Đặng Văn Thọ (cựu cán bộ địa chính UBND xã An Tây) từ khi vụ án được khởi tố đã được cho tại ngoại.

Theo quyết định này, cơ quan CSĐT lấy lý do là yêu cầu nước ngoài hỗ trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng nay hết thời hạn điều tra vụ án nên hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ba bị can này.



Tuy nhiên, trước đó luật sư bảo vệ cho các bị cáo cho rằng việc ủy thác tư pháp lấy lời khai bà Nguyễn Hiệp Hảo (con gái bà Hồ Thị Hiệp), đã thực hiện và có kết quả từ tháng 10-2019.

Đến tháng 11-2019, bà Hảo đã ủy quyền cho luật sư tại Việt Nam, toàn quyền làm việc với các cơ quan tố tụng liên quan tới tài sản và vụ án của bà Hảo.



Ba bị can được tạm đình chỉ điều tra. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau khi TAND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT đã ra quyết định tách vụ án làm hai vụ khác nhau thay vì gộp chung để điều tra như trước đây.

Cụ thể, bị can Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Huy Hùng (cựu giám đốc Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (cựu phó trưởng phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp) bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Còn 4 bị can Linh, Luân, Tâm và Thọ bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Bình Dương xét xử nhóm bị cáo Khanh, Hùng, Lộc. Do dịch bệnh COVID-19 và vắng nhiều người liên quan đến vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào ngày 20-5.

Trong phiên tòa năm 2019, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh vẫn kêu oan.