Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo chấp hành viên

Ngày 24-5, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo gửi tới bà Lê Hoàng Diệp Thảo về việc giải quyết tố cáo của bà. Nội dung đơn tố cáo của bà Thảo là từ năm 2015 đến nay, một số lãnh đạo chủ chốt của công ty khi được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ủy quyền đã có hành vi chi khống, nâng khống giá trị hàng hóa mua vào của công ty Trung Nguyên để chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và trao đổi với VKS Tối cao. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định nội dung tố cáo của bà Thảo bản chất là tranh chấp dân sự về quyền điều hành, quyền sở hữu tài sản... tại công ty Trung Nguyên trong nội bộ gia đình giữa vợ chồng ông Vũ và bà Thảo. Do đó, bà Thảo có quyền gửi đơn tới tòa án có thẩm quyền để giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích của bà.