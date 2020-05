Bà nội sát hại cháu 11 tuổi lãnh 12 năm tù

Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thị Hường (67 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 12 năm tù về tội giết người.

Về dân sự, đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo Hường bồi thường nên tòa không xét.



Bị cáo Phạm Thị Hường tại tòa. Ảnh: Đ.LAM

Theo hồ sơ, chiều 3-11-2019, cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học lớp 6, trú xã Hậu Thành, cháu nội của bà Hường) đạp xe sang xóm Pú Thượng (xã Hậu Thành) dự sinh nhật một người bạn học. Sau đó, em T. rời nhà bạn để về nhà.



Tuy nhiên, đến chiều tối gia đình không thấy em T. về nên đã tổ chức tìm kiếm. Bà Hường bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau thì quay về. Sau đó, gia đình báo tin em T. mất tích.

Đến 5 giờ 30 sáng 5-11, người thân và người dân phát hiện thi thể em T. nổi lên trên đập nước Bàu Ganh. Công an trích xuất camera dọc đường, bắt giữ, khởi tố bà Hường về tội giết người.

Nhiều người thân và người dân đến tham dự phiên tòa xét xử bị cáo Hường. Ảnh: Đ.LAM

Tại tòa, lúc đầu bị cáo không thừa nhận hành vi mà cho rằng cháu tự rơi xuống nước dẫn đến tử vong.



Sau đó, bị cáo thừa nhận do mâu thuẫn, bực tức con trai là cha đẻ của cháu T. nên nảy sinh ý định sát hại cháu để gây tổn thương cho con.

Chiều 3-11-2019, bà Hường mang theo bì xắc rắn, 25 quả óc chó, quyển kinh thánh "Cựu ước và Tân ước"... rủ cháu T. vào đập Bàu Ganh. Tại đây, bà dùng tay xô cháu xuống nước khiến nạn nhân tử vong.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.



Bị cáo Phạm Thị Hường được dẫn giải về trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

HĐXX nhận định bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, giết người dưới 16 tuổi.

Bị cáo nhận thức được việc đẩy cháu T. xuống nước là cháu sẽ chết đuối vì cháu không biết bơi. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với con trai mà bị cáo nhẫn tâm hại chết cháu T.

Mục đích của bị cáo là sát hại cháu để làm cho con trai của mình đau khổ. Bị cáo thực hiện hành vi cố ý giết người, coi thường tính mạng của người khác, tước đoạt quyền sống của cháu T.

Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây tổn thương cho gia đình, người thân, gây hoang mang, lo lắng bất bình trong nhân dân, do đó phải áp dụng hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo.