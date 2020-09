Bà Thúy Hoa Tháng Năm khai về quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài

Từng giám định tâm thần bị cáo Thuý Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng từng giám định tâm thần đối với bị cáo Thúy. Ngày 14-4, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có kết luận: "Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 8-2010 đến hết tháng 1-2011, bị can không có bệnh tâm thần”. Tại thời điểm giám định, bị can bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hiện tại giai đoạn hưng cảm nhẹ. Tại các thời điểm trên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bị can không thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Như vậy, cơ quan điều tra kết luận: Tại thời điểm trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm ban hành bản kết luận điều tra bổ sung này, bị can không mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.