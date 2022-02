Trượt dài trên con đường phạm tội Tòa nhận định đây là vụ án có đồng phạm mang tính chất giản đơn. Để đánh giá tính chất của vụ án cần phân hóa vai trò của từng bị cáo để xử lý. Bị cáo Hạnh có nhân thân xấu, năm 1999 bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang bắt về tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; bị tam giam ba tháng nhưng sau đó được tha về. Đến ngày 22-1-2007, Hạnh bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phạt ba năm tù về tội buôn lậu. Lẽ ra sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo thấy được sai phạm bản thân và tự cải tạo mình làm công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội nhưng bị cáo không làm được điều đó mà tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội. Bị cáo tiếp tục chỉ đạo, điều hành người khác vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới nhiều lần nhằm mang lợi ích cho bản thân với quy mô lớn, tính chất ngày càng tinh vi. Trong vụ án này chính bị cáo là người điều hành vận chuyển tiền tệ qua biên giới bằng cách lợi dụng những người không có việc làm ổn định, làm thuê và học thức kém để thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo còn bị khởi tố nhiều tội danh ở nhiều vụ án khác như buôn lậu, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, rửa tiền.