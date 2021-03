Bác kháng nghị, y án 20 năm tù nam sinh viên buôn ma túy

Ngày 24-3, tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, bác kháng nghị của VKS cấp cao tại Hà Nội, tuyên y án Mùa Bá Xềnh 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Mùa Bá Xềnh.

Theo hồ sơ đêm 21-12-2019, Xềnh (lúc phạm tội là sinh viên một trường đại học ở TP Vinh, Nghệ An) mang ma túy đi cắt đường rừng về đến địa phận xã Xá Lượng (huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) để giao dịch thì bị lực lượng công an và biên phòng vây bắt.

Khi bị bắt, Xềnh chống trả quyết liệt nhằm lợi dụng đêm tối để chạy trốn nhưng không được. Công an bắt gọn Xềnh và thu tang vật là 50 gói ma túy (bên trong có 10.000 viên ma túy tổng hợp).

Quá trình điều tra, Xềnh khai quen một người đàn ông quốc tịch Lào tên Lỳ tại buổi liên hoan ở TP Vinh. Lỳ nói với Xềnh ngày 21-12-2019 mang 50 gói ma túy giao cho một "trùm" rồi lấy 220 triệu đồng về thì sẽ nhận được tiền công 50 triệu đồng.

Xềnh đồng ý nên cho Lỳ cho số điện thoại của mình. Sau đó, Xềnh nghỉ học đi bắt xe khách lên miền núi nhận ma túy từ Lỳ rồi trên đường mang đi bán thì bị bắt.

Ngày 6-5-2020, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Xềnh 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa sơ thẩm, VKS cấp cao tại Hà Nội có kháng nghị lên cấp phúc thẩm, đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Xềnh.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Xềnh thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và đưa ra được một số tình tiết mới như gia đình công với cách mạng, bố là phó Trạm y tế có nhiều đóng góp tại địa phương.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX phúc thẩm đã tuyên bác kháng nghị, y án phạt Xềnh 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.