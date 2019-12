Theo đó, cả năm bị cáo trong vụ án đều có kháng cáo nhưng chỉ mình kháng cáo kêu oan của Giang là được chấp nhận (Giang bị phạt 18 tháng tù).



Trước đó tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Minh Thành tám năm tù về tội cướp tài sản. Bốn bị cáo khác cùng vụ, trong đó có Giang bị phạt từ một năm đến ba năm sáu tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, khuya 5-5, Thành đi bộ đến đường ấp 5, xã Đông Thạnh thì thấy chị Lê Thị Ngọc Dung chạy xe Honda SH Mode đi tới. Thành cầm dao trên tay phải, đứng dậy để chặn cướp xe. Chị Dung tăng ga vượt qua nhưng Thành chụp được tay lái xe phía bên trái làm chị mất thăng bằng ngã xuống đường. Do xe vẫn nổ máy nên Thành nhảy lên xe rồi tẩu thoát.

Trên đường đi Thành gọi điện thoại nói có xe cần bán. Trần Quốc Huy kêu Thành chạy xe đến cho coi. Sau đó Huy phát hiện trong cốp xe có túi xách đựng 96 triệu đồng và giấu không cho Thành biết. Hai bị cáo thỏa thuận sẽ bán giá 8 triệu đồng và mang xe gửi tại BV đa khoa khu vực Hóc Môn. Huy liên lạc với Giang và hai người nữa để bán xe. Sau đó bốn người hẹn nhau tại quán cà phê vỉa hè trước bệnh viện và thương lượng việc mua bán thì bị bắt giữ. Kết quả định giá chiếc xe SH là 45 triệu và tổng tài sản chị Dung mất là 141 triệu đồng.

Giang kháng cáo cho rằng trong quá trình thu thập chứng cứ, lời khai, bị cáo có cung cấp một số thông tin quan trọng ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Tuy nhiên, cán bộ điều tra, điều tra viên không đưa vào hồ sơ khiến việc giải quyết án không được khách quan. Cụ thể, khi Huy hứa nếu bán được xe sẽ cho Giang 2 triệu đồng cà phê. Nhưng khi biết chiếc xe là do cướp mà có, Giang đã gọi điện thoại báo cho một người là cán bộ công an thuộc Phòng PC02, Công an TP.HCM.

Giang nói có lịch sử cuộc gọi, tin nhắn thể hiện thông tin chiếc xe gửi cho người này và Giang cũng đã nhiều lần cung cấp thông tin tội phạm. Cạnh đó, các bị cáo còn lại cũng có lời khai thể hiện việc vụ án bị bại lộ là do Giang tố cáo đến công an.

Theo Giang, trong khi lấy lời khai, bị cáo nói đến các tình tiết trên nhưng cán bộ điều tra đã đe dọa, mớm cung bắt phải viết lời khai theo nội dung đọc cho viết. Điều tra viên cho rằng khai vậy sẽ đơn giản và nhẹ tội hơn tại phiên tòa sơ thẩm. Luật sư của bị cáo Giang cũng yêu cầu triệu tập điều tra viên đến làm rõ sự việc.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm đã bác các kháng cáo của các bị cáo khác. Riêng phần án đã tuyên với bị cáo Giang, HĐXX quyết định hủy để điều tra, xét xử lại làm rõ...