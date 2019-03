Bảo vệ rừng kêu oan ở Bắc Giang bị phạt 3 năm tù

Sau thời gian nghị án kéo dài, TAND huyện Yên Thế, Bắc Giang vừa tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Toàn (51 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến) 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.



Đây là vụ án có nhiều điểm mâu thuẫn, bị cáo liên tục kêu oan và phủ nhận cáo buộc của cơ quan tố tụng đối với mình. Diễn biến phiên sơ thẩm cũng đã được PLO tường thuật trong bài viết “Khó xử vụ bảo vệ rừng đánh hàng xóm”.



Dù liên tục kêu oan nhưng tòa cho rằng có đủ căn cứ để buộc tội bị cáo Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: TP

Theo HĐXX, quá trình xét xử công khai tại tòa cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội như cáo trạng quy kết.

Ngay sau khi HĐXX kết thúc phần tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Toàn cùng gia đình cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

LS Vũ Thị Nga, người bào chữa cho Nguyễn Văn Toàn, cho rằng bản án sơ thẩm chưa thực sự thuyết phục, tòa tuyên án phạt đối với bị cáo khi mà rất nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cụ thể, cơ quan tố tụng truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích nhưng suốt quá trình điều tra cho thấy không hề có nhân chứng khách quan (thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ba người), không có vật chứng (chiếc gậy gỗ được cho là hung khí không được thu thập), lời khai của bị hại có nhiều mâu thuẫn…

Theo nữ LS, vì không thu thập được vật chứng nên cơ quan tố tụng cũng chưa chứng minh được “hung khí nguy hiểm” mà bị cáo sử dụng là gì? Bản cáo trạng chưa xác định được chiều tác động, hướng tác động hay vật tác động lên cơ thể bị hạ mà chỉ lập ra sáu tình huống giả định để căn cứ vào đó buộc tội bị cáo.

“Chứng cứ phải là những gì có thật, được thu thập một cách hợp lệ chứ không thể giả định. Bị cáo cũng không có động cơ, mục đích hay thù oán gì để gây thương tích cho bị hại...” – LS Nga nói.

Cùng với đó, thời điểm xảy ra vụ án chỉ có 3 người (gồm bị cáo, bị hại và ông Vũ Văn Phong), thế nhưng tòa án lại triệu tập tới 18 người với vai trò làm chứng và có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tại tòa, tất cả nhân chứng đều khai chỉ đến hiện trường sau khi vụ việc đã xảy ra, không ai trực tiếp chứng kiến việc bị cáo gây thương tích cho bị hại hay không.

Đặc biệt, ông Vũ Văn Phong là người cùng có hành vi gây thương tích với bị cáo, nhưng đồng thời lại được tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và nhân chứng, liệu lời khai của người này có đảm bảo khách quan?

LS Nga cho rằng từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến phiên tòa sơ thẩm, bị hại luôn khẳng định ông Phong là người cầm con dao quắm chém vào vùng đầu nhưng may mắn đỡ được, người này tiếp tục giằng co dẫn tới vết thương ở vùng trán, dùng sống dao đập vào người bị hại… Do vậy, cơ quan tố tụng phải xem xét ông Phong với vai trò là đồng phạm.