Bắt đầu xét xử vụ ô tô tông chết 2 trẻ ở Bình Dương

Sáng nay (14-3), TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Nguyễn Thái Dương khiến hai đứa trẻ tử vong.

Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận vì ban đầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An và VKSND thị xã Dĩ An (Bình Dương) không khởi tố vụ án với lý do yếu tố khách quan.

Sau đó báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh, phân tích về quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan Công an thị xã Dĩ An là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm... Sau đó, từ thông tin báo chí phản ánh Công an tỉnh Bình Dương quyết định yêu cầu Công an thị xã Dĩ An chuyển toàn bộ hồ sơ để điều tra lại.

Ngay từ sáng sơm, gia đình nạn nhân có mặt tại tòa. Vợ chồng chị Chung ngồi thẫn thờ trên ghế đá trước cửa phòng xét xử, một người ngồi cạnh ôm di ảnh hai đứa trẻ. Còn bị cáo được lực lượng công an dẫn giải vào sau bục khai báo.



Bị cáo Nguyễn Thái Dương tại tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Đặc biệt, vụ án thu hút rất nhiều quan tâm của dư luận, người dân. Vì vậy ngay sớm nhiều cán bộ nghỉ hưu, người dân đến để tham dự phiên tòa. Họ mong muốn có một bản án công tâm của một vụ án từng gây bức xúc vì ban đầu công an không khởi tố.



Như PLO.VN đã thông tin, theo kết luận điều tra của Công an thị xã Dĩ An, vào chiều 13-2-2017, tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe khách 29 chỗ lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn với tốc độ 55-61 km/giờ trên làn đường ô tô. Khi đến giao lộ ngã năm đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Thanh Niên và đường Cây Đa (khu phố 2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) thì xe khách bị mất thắng, mất lái nên đụng vào góc đuôi phải xe tải và va chạm với một xe tải khác cùng chiều.

Sau khi va chạm với hai xe tải, xe khách lao thẳng về phía trước hướng đường Cây Đa đụng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn giao thông. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai con gái chị Lê Thị Kim Chung là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (hai tuổi) tử vong tại chỗ.

Riêng chị Chung bị thương nặng, phải nằm bệnh viện nhiều tháng để điều trị với tỉ lệ thương tật 53%. Trong vụ này còn có một người khác thương tật 50%.

Theo Công an thị xã Dĩ An, chị Chung cùng các nạn nhân khác dừng xe chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn. Còn hành vi điều khiển xe khách gây tai nạn của tài xế Dương là do sự cố an toàn kỹ thuật mất thắng (yếu tố khách quan).



Người mẹ đau đớn vì một lúc mất hai đứa con mà ban đầu công an không khởi tố vụ án. Ảnh: VŨ HỘI

Bên cạnh đó, việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.



Không đồng ý với kết luận không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, chị Lê Thị Kim Chung có đơn khiếu nại lên VKSND thị xã Dĩ An. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, VKSND thị xã Dĩ An bác đơn khiếu nại. Vì vậy, chị Chung gửi đơn khiếu nại lên VKSND tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết.

Sau khi xác minh, quan điểm của Công an tỉnh Bình Dương xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ra, việc tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của tài xế xe khách đã đủ dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ nên khởi tố bị can đối với tài xế xe khách. Vì vậy VKSND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu VKSND thị xã Dĩ An hủy quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An và đề nghị VKS thị xã ra quyết định khởi tố vụ án này.

Sau đó, hồ sơ vụ việc được đưa lên Công an tỉnh Bình Dương xem xét. Cơ quan CSĐT xác định trước khi gây ra tai nạn nghiêm trọng tài xế Dương đã phát hiện hệ thống phanh chính có dấu hiệu không bình thường, có thể gây nguy hiểm cho xã hội nhưng do tự tin, cẩu thả nên không dừng lại để kiểm tra và sửa chữa mà tiếp tục điều khiển xe lưu thông dẫn đến hệ thống phanh chính mất hiệu lực gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, khi điều khiển xe qua khu vực đông dân cư, tài xế Dương không giảm tốc độ đến mức không gây nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, tài xế Dương không có giấy phép lái xe ô tô phù hợp với loại xe đang điều khiển (chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ). Vì vậy, Dương không đủ điều kiện điều khiển xe ô tô 29 chỗ nên khi xảy ra sự cố Dương không đủ năng lực kinh nghiệm để xử lý, khắc phục sự cố, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, hành vi của tài xế Dương có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Qua điều tra, Dương có bằng lái xe B2. Để được nhận làm tài xế xe khách, Dương đã nhờ một người làm giả, tẩy xóa, sửa chữa bằng này thành bằng hạng C và D. Công an thông tin Dương mới học tới lớp 5, có tiền án tội chống người thi hành công vụ, bị xử án treo 6 tháng.