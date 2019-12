Bắt giam thêm nhiều người vụ gian lận điểm Sơn La

Ngày 18-12, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ án gian lận điểm thi năm 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn cùng về tội nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 BLHS.



Đồng thời, cơ quan công an cũng thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cầm Thị Bun Sọn (trước đó được tại ngoại).



Bị can Hoàng Thị Thành, phụ huynh có con được nâng điểm, bị khởi tố và bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.



Ngoài ra, Công an tỉnh Sơn La còn khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Điện (1 trong 18 đối tượng trung gian đưa thông tin thí sinh cho các bị cáo), cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên TP Sơn La và Hoàng Thị Thành (phụ huynh có thí sinh được nâng điểm), chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, cùng về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 BLHS.



Trước đó, bị can Lò Văn Huynh, cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, bị khởi tố bổ sung về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, bị can Lò Thị Trường (một trong số những phụ huynh có con được nâng điểm) bị khởi tố về tội đưa hối lộ.



Ngoài ra, CQĐT cũng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) từ tại ngoại sang tạm giam.