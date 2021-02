Bắt giữ khẩn cấp 1 người Trung Quốc

Ngày 1-2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Li Jun Hao (sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Hao sống ở TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Ngày 19-7-2020, công an phát hiện vụ mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy tại địa bàn TP.HCM và Đồng Nai do Kim Soon Sik cùng đồng phạm thực hiện.



Li Jun Hao tại toà sáng 1-2. Ảnh: HY

Cùng ngày, CQĐT Bộ công an đã tiến hành khám xét ở chỗ ở của Hao tại căn hộ chung cư Sarimi (phường An Lợi Đông, quận 2) thu giữ được 3,649 gam loại Methamphetamine nên ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hao khai nhận đầu tháng 2-2020, tại quán bar trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1), được hai người đàn ông Việt Nam chào bán ma túy và đưa một gói thuốc lá bên trong chứa ma túy với giá 2 triệu.

Hao đồng ý mua gấp đôi số lượng ma túy trên tổng cộng 4 triệu đồng đem về chung cư quận 4 để sử dụng.

Đến ngày 18-7-2020, hết hạn thuê căn hộ chung cư trên, Hao đã mang ma túy này chuyển đến căn hộ mới thì bắt quả tang như trên.



Các đối tượng bán ma túy cho Hao không rõ lai lịch. địa chỉ nên không có căn cứ xác minh làm rõ.