Bất ngờ tại phiên xử cướp đò trên sông Ka Long

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2011, Bùi Mạnh Giáp tập hợp 10 người làm cửu vạn bốc hàng thuê ở vùng biên. Đêm 16-12-2012, sau khi đi bốc hàng ở bờ sông Ka Long về phòng trọ, cửu vạn Cường kể với Giáp thấy đò chở hàng điện tử máy vi tính cũ và Giáp chỉ đạo cả nhóm đi cướp. Bùi Văn Lâm, Lê Đình Đáng, Nguyễn Ngọc Tùng, Hồ Văn Trung cùng Cường xuống đò cướp hàng, năm cửu vạn khác ở trên bờ cảnh giới. Nhóm Cường lấy ba bao hàng máy tính cũ trị giá 3,5 triệu đồng đưa lên bờ thì bị biên phòng phát hiện, bắt quả tang. Công an TP Móng Cái căn cứ lời khai của năm người bị bắt để bắt Giáp và khởi tố sáu người về tội cướp tài sản. Tháng 12-2012, vụ án được chuyển lên Công an tỉnh Quảng Ninh nhưng một năm sau, nơi đây chuyển ngược vụ án về lại. Đầu năm 2014, công an tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với Giáp, chỉ truy tố Lâm, Đáng, Tùng, Trung và Cường. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 6-2014, cả năm bị cáo không nhận tội và tòa tuyên Cường 10 năm tù; Lâm, Đáng, Tùng, Trung cùng chín năm tù. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo lại nhận tội và khai Giáp là người chỉ đạo cướp nên Cường được giảm án còn sáu năm tù, bốn bị cáo còn lại cùng bị phạt năm năm tù. Tháng 10-2014, Công an TP Móng Cái phục hồi điều tra đối với Giáp theo lời khai trên. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 11-2015, Giáp kêu oan; Cường, Lâm, Đáng, Tùng, Trung (đang thi hành án) ra tòa làm chứng cũng kêu oan cho Giáp. Giáp bị tòa phạt bảy năm tù nhưng sau đó TAND tỉnh hủy án. Cuối năm 2016, Giáp được cho tại ngoại nhưng tháng 10-2018 lại bị bắt tạm giam để điều tra…