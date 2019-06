Bất ngờ vụ lùi xe Innova trên cao tốc

Ngày 27-6, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ xe Innova lùi trên cao tốc. Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bị can Lê Ngọc Hoàng (34 tuổi, trú Đông Hưng, Thái Bình) và Ngô Văn Sơn (41 tuổi, trú Yên Phong, Bắc Ninh) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi được đưa ra xét xử phúc thẩm vào tháng 11-2018. Sau khi tòa tuyên án, hàng trăm ý kiến bày tỏ sự không đồng tình khi tòa kết tội tài xế xe container. Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sau đó xem xét giám đốc thẩm, quyết định hủy cả hai bản án của TAND thị xã Phổ Yên và TAND tỉnh Thái Nguyên.

Tại bản kết luận điều tra mới nhất, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên tiếp tục đề nghị truy tố Hoàng và Sơn cùng tội danh, cùng điều khoản với khung hình phạt 7-15 năm tù.



Tài xế Lê Ngọc Hoàng tại phiên phúc thẩm hồi tháng 11-2018.

Theo đó, công an xác định ngày 19-11-2016, Ngô Văn Sơn lái xe hiệu Innova chở gia đình anh Nguyễn Văn Trường (39 tuổi, trú Yên Phong, Bắc Ninh) gồm 11 người đi ăn cưới tại Thái Nguyên. Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Sơn điều khiển xe trên đường cao tốc đến nút giao Yên Bình thuộc địa phận thị xã Phổ Yên. Tại đây, do đi quá lối ra, Sơn đã lùi xe theo hướng ngược lại với mục đích đi ra nút giao Yên Bình. Cùng lúc, Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đi với tốc độ khoảng 60-65 km/giờ, đến nút giao Yên Bình.

Theo lời khai của Hoàng, tài xế này phát hiện phía trước cùng làn đường có xe Innova cách đầu xe của mình khoảng 70 m và đang bật đèn màu đỏ. Hoàng không thắng xe giảm tốc độ mà định vượt lên để tránh. Tuy nhiên, quan sát kính chiếu hậu bên trái thấy có xe đang đi đến nên Hoàng không chuyển làn được.

Khi cách xe của Sơn khoảng 10 m, Hoàng đạp thắng xe và đánh lái về phía bên phải đường. Do khoảng cách quá gần nên đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe của Sơn, dẫn tới tai nạn khiến bốn người trên xe Innova tử vong tại chỗ.

Kiểm tra nồng độ cồn của Ngô Văn Sơn thì cho ra kết quả 0,192 mg/lít khí thở, còn Lê Ngọc Hoàng là 0 mg/lít khí thở.

Theo công an, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do Sơn điều khiển ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn, chở quá số người được phép, lùi trên đường cấm lùi. Cùng với đó, Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm (biển báo “đi chậm”) và ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo.

Công an cho rằng Sơn vi phạm khoản 2 Điều 16, khoản 8 Điều 8 và điểm d khoản 1 Điều 68 Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của Ngô Văn Sơn đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 202 BLHS 1999.

Trong khi đó, Hoàng đã vi phạm quy định về tốc độ tại Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm khoản 1 Điều 5 Thông tư 91/2015 của Bộ GTVT. Do vậy, Hành vi của Lê Ngọc Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3 Điều 202 BLHS 1999.