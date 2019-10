Bắt người bị truy nã vì làm giả giấy tờ ủy quyền bán nhà

Theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, bị can Nguyễn Thị Anh Thư (sinh năm 1981) bị bắt khi thực hiện hợp đồng ủy quyền bán nhà ở tỉnh Long An. Bị can này là nhân vật trong bài phản ánh “Hé lộ nhiều bất thường vụ mua nhà 16 tỉ” đăng trên PLO ngày 23-10.



Bị can Nguyễn Thị Anh Thư bị truy nã về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Bị can Thư thường trú quận Bình Thạnh, TP.HCM liên quan đến việc đóng giả chủ nhà làm giấy ủy quyền cho người khác bán căn nhà không phải của mình ở quận Phú Nhuận. Sau khi công an quận 5 khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” và khởi tố bị can, Thư đã bỏ trốn. Công an quận 5 đã có quyết định truy nã đối với bị can này.

Ngày 30-8, Công an TP.HCM cũng ra văn bản đề nghị tạm ngưng giao dịch liên quan đến căn nhà số 149 đường Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM để điều tra, xác minh làm rõ về tội “làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức” mà bị can trong vụ án này đã bỏ trốn chưa bắt được.

Trong vụ án này, chủ nhà thật cũng không biết gì về việc nhà mình bị đối tượng khác giả ủy quyền đem đi bán và họ đã khởi kiện ra tòa án để hủy hợp đồng mua bán nói trên.