Bầu Đức và dự án thất bại của ông Trần Bắc Hà

Truy nã quốc tế Trần Duy Tùng Tháng 7-2019, ông Trần Bắc Hà chết do bệnh lý trong khi đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T771. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hà. Với 12 bị can còn lại, CQĐT đề nghị VKSND Tối cao truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong số này có bị can Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh)… CQĐT Bộ Công an ra quyết định tách vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo liên quan đến Trần Duy Tùng (SN 1985, con trai ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (SN 1985, thành viên HĐQT Công ty Bình Hà). Hiện cả hai đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế do đã bỏ trốn.