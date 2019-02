Bênh chồng đánh lộn, người phụ nữ đánh gãy tay hàng xóm

Vào ngày 14-8-2017, bà Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1960) cãi nhau với một hàng xóm về việc tranh chấp đất đai.

Thấy vậy, Bùi Hải C (là hàng xóm) đã đứng ra can ngăn thì bị bà Th cho rằng C bênh vực người kia, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Ngày 16-8-2017, anh Phan Hồng Q (con bà Th) ghé nhà mẹ chơi, nghe chuyện mẹ cãi nhau với C thì đã tìm C hỏi chuyện dẫn đến cả hai lại xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên được bà Th can ngăn nên C bỏ về.

Lát sau, anh Đào Văn H (chồng của C) đi làm về, biết vợ cãi nhau với anh Q nên đi sang nhà bà Th để nói chuyện với Q dẫn tới ẩu đả

Thấy chồng bị xô đẩy , Bùi Hải C liền lấy 1 ống tuýp sắt dài chạy đến đánh nhau với anh Q.

Anh Q cũng lấy 1 cây gậy dài rồi hai bên lao vào đánh nhau...

Khi hai bên đang hỗn chiến , thấy C đang vung cây sắt lên đánh con trai, bà Th liền xông vào đỡ làm cây sắt trên tay C đánh trúng tay bà Th. Hậu quả bà Th bị gãy 1/3 giữa xương trụ tay trái…, tỉ lệ thương tích là 17%.

HĐXX nhận định: xét tính chất hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần cho bị cáo một hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng thấy rằng, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thật thà khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, ngoài ra bị cáo có em ruột là liệt sỹ; hơn nữa việc bị cáo đánh bà Th xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai gia đình, con của bà Th đã đánh nhau với bị cáo, trong lúc hai bên đánh nhau bà Th chạy vào can nên bị đánh, do đó cần áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ cho bị cáo một phần. Xét bị cáo có việc làm và nơi cư trú ổn định nên không cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà giao cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục là phù hợp.