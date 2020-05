Bệnh viện FV kiện bệnh nhân: Tòa tạm dừng để làm rõ bệnh án

Sơ thẩm: Bị đơn phải xin lỗi và bồi thường 13,9 triệu Ngày 21-10-2019, TAND quận 7 xử sơ thẩm vụ kiện tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn buộc bà C xóa bỏ toàn bộ bài viết trên Facebook, xin lỗi công khai bằng cách gửi thư xin lỗi trên ba tờ báo và bồi thường tổn thất tinh thần 13,9 triệu đồng cho BV FV. Tháng 6-2018, bà C đến khám tại BV FV, các bác sĩ tại đây nói bà không có thai nhưng có “dịch ứ” trong lòng tử cung. Điều trị, bác sĩ đã kê toa 10 viên Misoprotol 200 mcg với liều lượng dùng hai viên/lần trong hai ngày và giải thích là nhằm đẩy “dịch ứ” ra ngoài. Sau đó, bà C. tìm hiểu thì biết đây là thuốc có tác dụng phá thai. Sau đó, bà C. xuất hiện tình trạng đi vệ sinh ra máu và ra huyết ba lần. Quá trình khám lại, kết quả thử nước tiểu cho thấy bà C. mang thai. Trên Facebook cá nhân, bà C. đã có bài tố bác sĩ FV chẩn đoán sai, cho thuốc phá thai và những thông tin về việc hành xử thiếu tôn trọng của bệnh viện đối với bà. Sau đó, bệnh viện kết luận bệnh nhân C. đã bị hư thai gây ra chảy máu. Kết quả siêu âm xác nhận không thấy thai, điều trị ngưng chảy máu bằng cách tháo lưu máu trong tử cung. Thực tế, kết quả xét nghiệm thử thai bằng nước tiểu ban đầu dương tính cũng sẽ không thay đổi cách điều trị. Việc hư thai có thể là do đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp trước đó. Đối với BV FV, việc thăm khám và chữa trị cho bệnh nhân được thực hiện theo quy trình của bệnh viện và dựa trên các chứng thực của y khoa. Theo bệnh viện, các bác sĩ FV đã làm những gì tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân trong trường hợp này.