Bị cáo giữ im lặng trước khi tòa triệu tập điều tra viên

Biên bản ghi lời khai không có dấu? Tại tòa, trả lời LS bào chữa cho các bị cáo, ông Bùi Đình Lâm, ĐTV chính của vụ án, cho biết quá trình lấy lời khai của bị can không có ghi âm, ghi hình. Lý do vì Công an huyện Yên Thế chưa trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình chuẩn theo quy định. LS cũng cho biết các biên bản ghi lời khai cũng như tài liệu tố tụng khác đều không có dấu của CQĐT Công an huyện Yên Thế mà chỉ có chữ ký của ĐTV. Lý giải điều này, ông Lâm khẳng định từ trước đến nay khi hỏi cung, ĐTV đều ký và ghi rõ họ tên của mình như vậy. LS tiếp tục hỏi việc này là do thói quen hay theo quy định pháp luật? Ông Lâm từ chối trả lời. LS nói rằng theo quy định thì những tài liệu tố tụng trên phải được đóng dấu của CQĐT.