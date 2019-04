Bị cáo mặc áo vest mang đồ lỉnh kỉnh ra tòa

Chiều 24-4, sau một ngày xét xử, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên án đối với ba bị cáo Nguyễn Huy Trọng (66 tuổi), Nguyễn Huy Nam (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bắc (36 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ.



Từ trái qua, các bị cáo Bắc, Nam, Trọng tại tòa ngày 24-4.



Theo cáo trạng, chiều tối 24-7-2018, Công an quận Ninh Kiều và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Cần Thơ thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhà ông Lê Phi Luân trên đường Nguyễn Văn Trường (phường An Bình).

Sau khi cảnh sát thông qua quyết định, ông Luân đồng ý, chấp hành việc kiểm tra. Một lúc sau, Bắc và vợ là Lê Phi Linh (con gái ông Luân) về đến nhà nên cảnh sát giải thích việc kiểm tra. Vợ chồng Bắc chấp hành, tự nguyện mang giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền cùng một roi điện giao nộp cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Trong lúc cảnh sát đang kiểm tra các tài liệu do Bắc và Linh giao nộp thì ông Trọng (cha Bắc) và Nam (anh trai Bắc) xông vào nhà, cự cãi lớn tiếng với lực lượng đang làm nhiệm vụ. Cả hai cho rằng, việc kiểm tra không đúng pháp luật, không có “lệnh của Viện kiểm sát”.

Hai cha con ông Trọng, kêu những người trong nhà không hợp tác với cảnh sát, ngăn cản không cho họ kiểm tra. Nam kêu vợ chồng em trai mang tài liệu vừa cung cấp vào phòng cất giấu. Cảnh sát giải thích cho ông Trọng và Nam, nhưng cả hai cố tình cản trở và thách thức những người đang làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều và Phòng Cảnh sát hình sự buộc phải ra lệnh cho lực lượng làm nhiệm khống chế ông Trọng và Nam.

Lúc này, Bắc chạy lên lầu lấy bình chữa cháy mang xuống tầng trệt. Nam cầm bình chữa cháy, Bắc ôm bình gas và cầm bật lửa dọa chống lại cảnh sát. Những người làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế cả hai, ngăn không để xảy ra cháy nổ.

Trọng cầm ghế nhựa định ném vào cảnh sát nhưng được ngăn lại. Sau đó, Trọng chạy vào bếp, lấy con dao xông vào cảnh sát nhưng được ông Luân can ngăn.

Trước hành vi chống đối của ba cha con ông Trọng, công an đã khống chế bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với cả ba người. Quá trình điều tra, Trọng và Bắc thừa nhận hành vi phạm tội. Nam có biểu hiện tâm thần nên cảnh sát trưng cầu giám định.

Theo kết luận giám định, Nam bị bệnh tâm thần: Rối loạn nhân cách chống đối xã hội; về pháp luật: hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.



Mỗi lần đi ra, vào phòng xét xử, Nam đều xách theo rất nhiều đồ bên mình.



Tại toà, trong phần thẩm tra lý lịch, bị cáo Nam tự nhận mình là người am hiểu pháp luật, tìm hiểu nhiều về luật, cho nên bị cáo cho rằng thấy việc khám xét không đúng nên phản ứng là đúng, vì người dân có quyền góp ý với chính quyền!

Vị thẩm phán nhắc bị cáo đến phần tranh luận có quyền trình bày quan điểm còn ở phần kiểm tra lý lịch thì bị cáo chỉ trả lời câu hỏi của toà thôi.

Tuy nhiên, trong phần xét hỏi đối với bị cáo Trọng và Bắc thì Nam nhiều lần tự ý trả lời thay nên chủ tọa đã quyết định cách ly bị cáo này. Khi luật sư hỏi Nam về tình trạng bệnh tâm thần, Nam nói một thời gian bị bệnh nên đi chữa bệnh chứ mình không bị bệnh tâm thần!

Ra toà, Nam đi giầy da, mặc quần jean, áo sơ mi dài tay bỏ thùng, khoác ngoài áo vest đen nhìn rất phong cách. Ngoài ra, Nam mang theo một ba lô rất lớn, một cặp dạng đựng laptop, tài liệu, một túi da đeo chéo vai và mấy quyển sách luật. Mỗi lần bị cáo đi vào phòng cách ly hay trở lại toà đều mang đầy đủ các đồ lỉnh kỉnh trên, khiến nhiều người tưởng là người đi bào chữa!

Đến phần nói lời sau cùng, Nam xin không nhận án treo (như VKS đề nghị) mà xin được thả tự do tại toà vì “ở ngoài còn nhiều công chuyện làm ăn”.



Nam sách theo ba lô, túi xách, sách luật mấy cuốn cầm tay nên không ai nghĩ là bị cáo .



Sau khi nghị án, HĐXX nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi các bị cáo cản trở người thi hành công vụ. Các bị cáo phạm tội mang tính bộc phát, là đồng phạm giản đơn. Bị cáo Bắc có nhân thân xấu nên mức án phải cao hơn bị cáo Trọng. Mức đề nghị của VKS là phù hợp nên được chấp nhận...

Từ đó toà tuyên bố các bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ, phạt bị cáo Bắc 12 tháng tù giam; bị cáo Trọng 9 tháng 5 ngày tù, tuyên bố trả tự do ngay cho bị cáo ngay tại toà; bị cáo Nam 12 tháng tù treo.