Bị công an bắt quả tang khi đặt xe Grab giao ma tuý

Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đình Trung 14 năm tù, Huỳnh Quang Minh tám năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. HĐXX còn phạt bổ sung tiền hai bị cáo với mức tiền từ năm đến bảy triệu đồng.

Ngày 6-12-2017, Minh bắt xe Grab đi quận 8 giao ma tuý cho một đối tượng (không rõ lai lịch) bị công an quận bắt quả tang. Cùng ngày, Trung đi giao 10 gram ma túy đá ở An Giang quay trở về TP.HCM thì bị công an bắt giữ.



Hai bị cáo Trung, Minh được dẫn giải về trại giam sau khi toà tuyên án. Ảnh: HY

Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây ma tuý này Lê Quang Thuận giữ vai trò chính. Thuận khai mua bán ma túy từ tháng 11-2017 cho đến khi bị bắt.

Số ma túy Thuận mua của một đối tượng tên Bom (không rõ lai lịch) mang về nhà thuê tại chung cư ở quận Tân Phú cất giữ khi nào có người mua thì bán lại kiếm lời. Có lần, Thuận đưa tiền cho Trung đi sang quận 4 gặp Bom thanh toán nhận "hàng". Khi có khách hỏi mua, Thuận phân ra giao cho Minh, Trung và Nguyễn Minh Đạt đi giao.

Thuận khai mua ma túy từ Bom hai lần ăn với giá 20 triệu đồng 70 gam và 15 triệu 50 gam để bán lại cho người khác với giá từ 5,9 triệu đồng đến 10 triệu đồng 10 gram....



Trong quá trình trình điều tra, truy tố, xét xử bị can Thuận và Đạt chết do nhiễm HIV trong trại giam Chí Hòa, nên được đình chỉ điều tra. Còn Trung và Minh phải hầu toà với vai trò đồng phạm giúp sức. Theo đó Trung là người trực tiếp giao 100 gam ma tuý, Minh giao gần 80 gram.