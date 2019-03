Theo hồ sơ, Nguyễn Đông và ông Trần Minh Đức là thông gia nên Đông được gia đình ông Đức cho ở nhờ để đi làm thuê. Lợi dụng mối quan hệ này, khoảng 8 giờ ngày 22-3-2006, Đông hỏi mượn xe máy (giá trị 10 triệu đồng) của ông Đức để đi công việc.



Sau khi đi công việc xong, Đông nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe bán lấy tiền tiêu xài nên đem đi bán lấy 9,7 triệu đồng rồi bỏ trốn đến huyện M’Drắk, Đắk Lắk.

Ngày 6-6-2006, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đông. Nhưng quá trình điều tra không xác định được bị can đang ở đâu và việc truy nã không có kết quả nên vụ án được tạm đình chỉ điều tra.

Quá trình làm ăn, sinh sống tại Đắk Lắk, Đông tiếp tục lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 84,15 triệu đồng rồi bỏ trốn về lại TP Tuy Hòa thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa bắt tạm giam.