Bị oan suốt 33 năm, nay mới được xin lỗi

Hành trình kêu oan vất vả Năm 1986, ông Việt lúc đó là ủy viên thư ký thường trực UBND xã Tân Bình, phụ trách khối VH-XH, kiêm trưởng tư pháp và trưởng lương thực xã. Tháng 1-1987, ông bị Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Cần Thơ cũ) khởi tố, bắt tạm giam về tội làm hàng giả theo Điều 167 BLHS năm 1985 và bị TAND huyện xử phạt 18 tháng tù. Ông Việt kháng cáo kêu oan và được cho tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm (bị tạm giam sáu tháng 12 ngày). Tháng 12-1988, xử phúc thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại với tội danh khác vì tội danh bị truy tố là chưa đúng. Gần sáu năm sau (tháng 11-1994), công an huyện khởi tố ông Việt về tội lừa dối khách hàng. Gần một năm sau, VKS huyện ra cáo trạng truy tố nhưng sau đó tòa không đưa vụ án ra xét xử. Hơn hai năm sau, ông Việt khiếu nại vì thấy vụ án không được đưa ra xét xử. Lúc này địa phương mới mời ông đến nhận quyết định đình chỉ điều tra ký ngày 17-7-1997 của VKS huyện. Quyết định nêu: Xét thấy hậu quả xảy ra không lớn, mức phạm tội lần đầu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển xử lý hành chính. Ông Việt từ chối nhận quyết định và ghi ý kiến: Quyết định không rõ ràng và đề nghị giải quyết dứt điểm vụ án. Ông Việt liên tục khiếu nại, yêu cầu nếu xác định ông có tội thì đưa vụ án ra xét xử, ngược lại thì phải xác định ông vô tội, khôi phục mọi quyền lợi cho ông. Sau khi Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh, cuối cùng ngày 18-12-2019, VKSND huyện Phụng Hiệp ra quyết định đình chỉ với ông Việt do hành vi không cấu thành tội phạm.