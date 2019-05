Bí thư tỉnh vào cuộc vụ '15 năm không trả đất cho dân'

Tại buổi đối thoại, ngoài hộ bà Hồ Thị Bé (huyện Bến Lức, Long An) còn có Ban nội chính tỉnh ủy tỉnh Long An, Sở TNMT tỉnh Long An, Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức.

Bà Bé phản ánh, năm 2004 khi thu hồi đất để phục vụ cho khu dân cư Mỹ Yên, địa phương căn cứ vào Luật Đất đai 2003. Đến năm 2010 UBND tỉnh đã điều chỉnh qui hoạch dự án xuống từ 140.000 m2 xuống còn 126.000 m2. Lúc này diện tích thửa số 437 của bà Bé không còn nằm trong dự án.

Nhiều lần gia đình bà Hồ Thị Bé yêu cầu UBND huyện Bến Lức trả lại cho gia đình bà toàn bộ thửa đất 437 có diện tích hơn 3.900 m2. Tuy nhiên, năm 2015 UBND huyện Bến Lức chỉ trả lại 1.500 m2 nên bà Bé khiếu nại. Năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức bác toàn bộ yêu cầu của bà Bé.

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Long An giải quyết khiếu nại chấp nhận đề nghị của bà Bé, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bến Lức thu hồi quyết định giải quyết khiếu nại trên.

Bỗng dưng năm 2017, UBND tỉnh lại điều chỉnh diện tích dự án từ 126.000 m2 lên thành 130.000 m2. Căn cứ vào quyết định này thì thửa 437 của bà Bé lại nằm trong dự án, tức là bị thu hồi. Tuy nhiên, theo bà Bé, căn cứ Điều 73 Luật đất đai 2013 trong trường hợp muốn thu hồi phải thoả thuận với hộ dân để bồi thường, chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc này vẫn không được thực hiện.

Còn Chủ tịch huyện Bến Lức thì cho rằng thời điểm đó chủ đầu tư cùng các ban ngành có đề xuất với tỉnh là điều chỉnh những trường hợp nào chưa bồi thường cắt ra khỏi diện tích dự án từ 140.000 m2 thành 126.000 m2. Trong quá trình giải quyết khiếu nại thửa 437 phát hiện bà Bé đã nhận bồi thường. Cho nên giữa tỉnh và huyện mới thống nhất điều chỉnh lại diện tích mà chưa bồi thường thì nó giảm đi, tức là tăng diện tích đã bồi thường lên tức là từ 140.000 m2 thành 130.000 m2.

Sau khi nghe các bên trình bày, ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư tỉnh Long An, chốt lại buổi làm việc rằng trước đó ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định trả lại đất cho gia đình và đã trả hơn 1.500 m2 nhưng chưa trả đủ, cho nên ông Rạnh đề nghị rà soát lại hồ sơ để giải quyết khiếu nại.

Về vấn đề tái định cư, kể cả khu dân cư ông Rạnh cũng đề nghị ủy ban tỉnh chỉ đạo huyện Bến Lức yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng khu dân cư và khu tái định cư trong thời gian nhất định.

“Tôi đề nghị phía gia đình bà Hồ Thị Bé cùng với chính quyền các cấp phối hợp nhau, hỗ trợ nhau để làm rõ vấn đề càng sớm càng tốt vì đã 15 năm. Chúng ta không thể để kéo dài, trong quá trình làm có khó khăn, vướng mắc gì thì các cơ quan tham mưu ủy ban tỉnh rồi uỷ ban tỉnh báo cáo tỉnh ủy để có chỉ đạo kịp thời”, ông Rạnh nhấn mạnh.



15 năm qua các cơ quan có thẩm quyền ở Long An vẫn chưa giải quyết vụ việc dứt điểm cho bà Hồ Thị Bé

Như PLO đã thông tin, năm 2004 và 2005, UBND huyện Bến Lức thu hồi thửa đất 437 của bà để giao cho Công ty TNHH Thép Long An xây dựng khu dân cư tại xã Mỹ Yên. Bà được bồi thường hơn 800 triệu đồng. Thế nhưng suốt 15 năm qua, địa phương vẫn cứ loay hoay mãi với việc hoàn trả rồi lại thu hồi mảnh đất này của bà.

Sau khi thu hồi đất của bà Bé, đến năm 2010, UBND tỉnh Long An lại điều chỉnh giảm diện tích dự án khu dân cư Mỹ Yên . Toàn bộ thửa đất 437 của bà được loại khỏi dự án nên huyện phải trả lại.

Tuy nhiên, huyện chỉ đồng ý trả cho bà một phần diện tích của thửa 437, cụ thể là 1.500 m2 trên tổng số hơn 3.900 m2 đã thu hồi. Không đồng ý, bà Bé khiếu nại lên tỉnh. Tháng 6-2017, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND huyện Bến Lức giải quyết lại. Lý do, toàn bộ thửa đất 437 không nằm trong ranh dự án nên phải trả lại 100% cho dân.

Nhưng sau đó huyện lại cho rằng không có cơ sở để trả cho bà Bé toàn bộ thửa 437. Lý do là cuối năm 2017 tỉnh đã điều chỉnh dự án một lần nữa nên toàn bộ thửa này lại bị thu hồi.