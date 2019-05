Bỏ lời khai người bị bắt khỏi hồ sơ vụ án

Ngày 28-5, TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh) mở lại phiên sơ thẩm lần ba và đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, trú TP Hạ Long) bảy năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, bị cáo này liên tục kêu oan, vụ án cũng từng bị trả hồ sơ, hủy án vì có vi phạm tố tụng nghiêm trọng.



Bắt giữ nhưng không có lời khai trong hồ sơ

Theo cáo trạng, tối 14-9-2017, Đào Văn Ý và Đặng Tiến Mạnh rủ nhau đi mua ma túy đá rồi tới quán karaoke do Nguyễn Thị Hồng làm chủ. Tại đây, nhóm của Ý bỏ bộ đồ sử dụng ma túy ra bàn để sử dụng. Ý gọi Hồng vào uống một cốc bia, cho Hồng 300.000 đồng để trả công việc đồng ý cho nhóm sử dụng ma túy.

21 giờ 30 cùng ngày, Công an TP Hạ Long ập vào kiểm tra. Hồng bị bắt khẩn cấp, sau đó bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra cũng cho thấy trước đó một ngày, Hồng từng cho nhóm trên dùng ma túy tại quán và được trả 200.000 đồng.

Tại phiên sơ thẩm lần đầu, tòa tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều tình tiết. Bốn tháng sau, TAND TP Hạ Long mở lại phiên sơ thẩm và phạt Hồng bảy năm tù.

Tháng 9-2018, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên phúc thẩm do có kháng cáo kêu oan của Hồng. Tại tòa, đại diện VKS cho rằng CQĐT đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi trong hồ sơ không có tài liệu nào liên quan đến hệ thống camera của quán, bởi nếu có thì đây sẽ là một nguồn chứng cứ của vụ án. Ngoài ra, VKS cho rằng công an từng bắt giữ ông Nguyễn Danh Hồng (nhân viên quán) nhưng sau đó lại không có lời khai của ông này trong hồ sơ vụ án. Do vậy, VKS đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của VKS. Tòa cho rằng vụ án đã có sự vi phạm nghiêm trọng tố tụng khi bỏ ngoài hồ sơ lời khai của nhân chứng rất quan trọng trong vụ án là ông Nguyễn Danh Hồng; việc khai báo ban đầu của các nhân chứng là không khách quan, không đúng với diễn biến thực tế, mâu thuẫn với nhau và với chính bị cáo…



Bị cáo Nguyễn Thị Hồng tại tòa ngày 28-5. Ảnh: TUYẾN PHAN

Không có câu trả lời

Trong phần tranh luận tại phiên tòa hôm qua, 28-5, đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở cho thấy Nguyễn Thị Hồng nhiều lần chứa chấp nhiều người sử dụng ma túy, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 7-8 năm tù.

Tranh luận lại, luật sư (LS) của bị cáo khẳng định việc buộc tội thân chủ mình là không có căn cứ. Theo LS, cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án để làm rõ năm vấn đề, trong đó có việc bỏ ngoài hồ sơ lời khai của nhân chứng Nguyễn Danh Hồng, hệ thống camera của quán karaoke không còn, sự mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng về việc có hay không Hồng đồng ý cho nhóm của Ý dùng ma túy… Tuy vậy, tại kết luận điều tra bổ sung, CQĐT Công an TP Hạ Long không giải quyết được các yêu cầu trên, không chứng minh được ngày 14-9, bị cáo Hồng là người sắp xếp phòng hát, đồng ý cho nhóm Ý dùng ma túy.

LS cho rằng cơ quan tố tụng buộc tội bị cáo dựa vào lời khai không khách quan của các nhân chứng. Trong đó, nhân chứng Hoàng Anh Thắng ban đầu lấy tên giả là Hoàng Văn Thành, nhân chứng Đặng Tiến Mạnh là nhân chứng trong một vụ án ma túy khác từng được chính TAND TP Hạ Long xét xử, còn Đào Văn Ý lại là nghi can trong một vụ án mua bán ma túy khác, lợi dụng sơ hở để bỏ trốn nhưng lại ra làm nhân chứng trong vụ án này.

Quá trình điều tra ban đầu, một nhân viên của quán karaoke từng khai nhóm của Ý vào phòng hát rồi xếp dụng cụ sử dụng ma túy luôn, sau đó Hồng mới vào. Tuy nhiên, trong các phiên tòa gần đây, nhân chứng này đều vắng mặt.

Cũng theo LS, toàn bộ quá trình điều tra cũng như truy tố, vụ án chỉ xoay quanh bị cáo và sáu nhân chứng, trong khi đó người xếp khách vào phòng hát là ông Nguyễn Danh Hồng không được đề cập tới.

Ngoài ra, LS Nga còn cho rằng tội chứa chấp sử dụng ma túy phải là hành vi biết trước, vì hám lợi mà cho phép sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng chưa chứng minh được Hồng biết trước và ý thức chủ quan của bị cáo đồng ý cho nhóm Ý sử dụng ma túy.

Vẫn giữ nguyên quan điểm, đại diện VKS cho rằng việc buộc tội bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, khách quan và đúng quy trình tố tụng. Cuối cùng, tòa đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt bị cáo mức án như trên. Riêng câu hỏi vì sao lời khai của nhân chứng Nguyễn Danh Hồng (người ngay từ đầu bị bắt giữ) bị bỏ ngoài hồ sơ vụ án và vì sao lại bỏ thì phiên tòa vẫn còn bỏ ngỏ.