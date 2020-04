Bỏ thuốc diệt cỏ vào giếng nước hàng xóm: Tội nào mới đúng?

Công an TP.HCM từng không khởi tố vụ tương tự Rạng sáng 25-12-2016, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên bà Đ - cô chồng của chị Trần Thị Bạch Tuyết (ngụ quận 9, TP.HCM) đã lén đổ một gói thuốc vào nồi nước lèo. Khi chị Tuyết trở về, thấy nồi nước nổi lên nhiều bọt lạ bất thường nên kiểm tra camera, phát giác sự việc. Ngày 12-1-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án giết người, đồng thời lấy mẫu giám định. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai mẫu phẩm nước lèo đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, chất kịch độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng. Ngày 27-7-2017, CQĐT đã đình chỉ vụ án theo khoản 2 Điều 107 BLTTHS do hành vi của bà Điệp không cấu thành tội phạm. Theo CQĐT, 2g thuốc diệt chuột mà cô chồng chị Tuyết bỏ vào nồi nước lèo không đủ lượng để gây ngộ độc chết người và chỉ nhằm phá hoại không cho chị Tuyết bán hàng cho khách. Bà cô không có ý thức giết người và thực tế sự việc bị phát hiện nên hậu quả chưa xảy ra, do đó hành vi của bà không cấu thành tội giết người. Quyết định đình chỉ điều tra đã được VKSND TP.HCM kiểm sát. Ngày 14-8-2017, VKSND TP.HCM đã có Kết luận kiểm sát kết luận việc đình chỉ là có căn cứ. Lý do đình chỉ vụ án như nêu trên đã gây nhiều tranh cãi.