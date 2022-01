Ngày 7-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1989 tại Long An) năm năm sáu tháng tù về hai tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn khi đang bị áp giải.



Theo hồ sơ, từ ngày 22-5-2012 đến ngày 8-10-2012, Thái đã 10 lần mua của Nguyễn Thủy Hoàng 10 xe mô tô các loại gần 258 triệu đồng. Đây là tài sản do Hoàng và đồng phạm cướp và trộm của các bị hại. Thái biết rõ nhưng vẫn mua lại để bán.

Nhóm Hoàng thường tổ chức thành nhóm từ 2-5 người ép xe, dùng bình xịt hơi cay vào mặt, dùng roi điện tấn công, dùng dao hăm dọa, hoặc dùng tay đánh nạn nhân để cướp xe và các tài sản khác. Từ tháng 3-2011 đến tháng 10-2012, nhóm Hoàng thực hiện 28 vụ cướp và trộm cắp trên địa bàn TP.HCM.



Còn Thái ngày 12-10-2012, Công an Quận 7 ra Lệnh bắt khẩn cấp đề điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 15 ngày sau, công an trích xuất đưa Thái đi chỉ điểm nơi đã cầm xe mô tô. Khi dẫn giải Thái từ tỉnh Tây Ninh về đến xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi , lợi dựng sơ hở của cán bộ dẫn giải, Thái bỏ trốn.