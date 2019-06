Bộ Y tế nói về công văn mật và nghi vấn vụ Hoàng Công Lương

Trước khi đại diện Bộ Y tế trình bày, thẩm phán Nguyễn Văn Vận, chủ tọa phiên tòa, nhiều lần khẳng định Bộ Y tế được mời tới tòa không phải với tư cách là người tham gia tố tụng mà chỉ đến để trình bày quan điểm của mình liên quan đến vụ án.



Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, đại diện cho Bộ Y tế giải thích về hai công văn đã nêu. Ông cho rằng trong vụ án này, các bị cáo đều phải chịu trách nhiệm trước sự cố y khoa, tuy nhiên việc xét xử phái đúng người đúng tội, dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội, việc kết tội phải đảm bảo khách quan.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định việc tòa phúc thẩm tuyên án sẽ tạo nên sự yên tâm trong công tác khám chữa bệnh của đội ngũ cán bộ ngành y, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội…



Đại diện Bộ Y tế có mặt tại tòa

Lý giải công văn mật

Ông Quang cho biết sau phiên tòa sơ thẩm, Bộ Y tế nhận được rất nhiều văn bản của các nhà khoa học về kỹ thuật lọc máu, hóa học, pháp y… Thủ tướng Chính phủ cũng tổ chức một buổi họp do lãnh đạo Bộ Y tế trình bày và đề nghị Bộ có công văn chính thức.

Ngày 16-3-2019, Bộ Y tế có Công văn mật số 41 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hiện tình tiết mới mang tính khoa học liên quan đến nguyên nhân tử vong của 8 nạn nhân trong sự cố y khoa chạy thận Hòa Bình.

“Công văn này chúng tôi chỉ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam” – ông Quang nói.

Tiếp đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế ra công văn mật số 69 gửi Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao để cung cấp tài liệu, chứng cứ khoa học mới liên quan đến quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bộ chưa nhận được phản hồi của các cơ quan trên.

Ông Quang cho rằng những công văn trên đều là tài liệu mật, vậy cơ sở pháp lý nào, người có thẩm quyền nào có quyền giải mật tại tòa hôm nay?

Thẩm phán Nguyễn Văn Vận, chủ tọa phiên tòa cho biết các cơ quan tố tụng Hòa Bình cũng nhận được công văn số 41 từ các cơ quan tố tụng Trung ương chuyển về. Sau khi họp liên ngành và xin phép cấp trên, TAND tỉnh Hòa Bình quyết định mời đại diện Bộ Y tế để trình bày những căn cứ để có công văn này.



Hoàng Công Lương xin giảm nhẹ hình phạt

Có uẩn khúc về nguyên nhân chết?

Đáng chú ý, ông Quang cho rằng nguyên nhân chết của 8 nạn nhân trong vụ án là chưa thoả đáng, có nhiều uẩn khúc, nghi vấn và cần phải làm rõ.

Theo đó, liệu nguyên nhân chết của 8 nạn nhân có phải do florua? Bởi triệu chứng ngộ độc florua khác so với các biểu hiện các bệnh nhân đã tử vong. Trước đó, cả 8 bệnh nhân đều được kết luận là do sốc phản vệ. Trên thế giới, ngộ độc Axit Flohydric là hiếm gặp, y văn chưa ghi nhận.

Ngoài ra, nếu ngộ độc Axit Flohydric thì không chỉ 8 bệnh nhân tử vong mà 18 bệnh nhân ngày hôm đó cũng sẽ tử vong. Kết luận điều tra nạn nhân chết do florua không phù hợp với diễn biến lâm sàng, khoa học của bệnh nhân.

Đại diện Bộ Y tế đưa ra giả thuyết nguyên nhân tử vong là do bị nhiễm bẩn đa chất từ RO1 vào RO2. Trong đó, có một phần hoá chất được sử dụng để sục rửa hệ thống.

Cơ quan này cũng đặt ra một loạt câu hỏi: Vì sao trước đó Bùi Mạnh Quốc đã súc rửa đường ống bằng 2 hoá chất trên nhưng không xảy ra sự cố, nhưng lần này xảy ra sự cố? Liệu Quốc có "làm điều gì" hay không?

Vì sao những lần trước Quốc không xét nghiệm AAMI bệnh nhân vẫn không sao? Lần này không xét nghiệm bệnh nhân lại chết? Vì sao Quốc dùng HF và HCL mà khi xét nghiệm lại chỉ có HF, có phải nguyên nhân tử vong là một nguyên nhân khác…

Đối đáp lại, đại diện Viện khoa học hình sự Bộ công an khẳng định nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân là florua. Viện chịu trách nhiệm với tất cả quá trình thu thập điều tra của vụ án khách quan, khoa học. Trước đó, Viện đã có những cuộc hội thảo với rất nhiều chuyên gia mới đưa ra được kết luận trên.

Đại diện cơ quan này cũng cho rằng Bộ Y tế trích dẫn tài liệu về dấu hiệu ngộ độc florua là không đầy đủ.