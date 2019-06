Bộ Y tế và Viện Khoa học hình sự khác quan điểm vụ BS Lương

Đây là vấn đề của ngành y tế

ĐBQH NGUYỄN QUANG TUẤN ĐBQH Tôi cho rằng Hoàng Công Lương vô tội. Tuy nhiên, việc Lương nhận lỗi rất khó phán đoán lý do. Phải chăng qua ba lần xét xử và kháng cáo, lần sau mức án cao hơn trước nên Lương chấp nhận nhận tội? Điều này có thể thấy Lương đã quá mệt mỏi về tâm lý, thực tế Lương trầm cảm và điều trị ở BV Bạch Mai. Như vậy, áp lực về tinh thần, khủng bố về tinh thần có thể làm cho Lương không còn kiên định nữa.

Về tội danh của Hoàng Công Lương, tôi lo lắng sẽ tạo tiền lệ xấu. Đây không phải vấn đề Hoàng Công Lương mà vấn đề của ngành y tế. Chính vì thế, Bộ Y tế đã lên tiếng rất mạnh mẽ, có những bằng chứng để chứng minh Hoàng Công Lương vô tội. Dưới góc độ chuyên môn, tôi khẳng định đây là lỗi quy trình. Lương có tội thì tất cả những người làm vị trí đó đều có tội, cho dù đó là giáo sư đầu ngành, những người giỏi nhất. Cuối cùng, tôi cho rằng văn bản mật của Bộ Y tế là để bảo vệ Lương. Tôi chia sẻ khó khăn với Lương. Cho dù Lương có tinh thần thép đi nữa cũng phải thấy áp lực quá lớn. Việc Lương chuyển từ kháng cáo kêu oan sang nhận tội hoàn toàn có thể thông cảm. Tuy nhiên, không phải cứ nhận tội là có tội. Ở đây, tòa án phải xử công minh, công bằng, dựa vào lương tri của chính những người cầm cân nảy mực. Hoàng Công Lương hãy bình tâm, bình tĩnh và mọi người sẽ bên cạnh ông. Đại biểu Quốc hội NGUYỄN QUANG TUẤN, Giám đốc BV Tim Hà Nội Lỗ hổng quy trình chưa được khắc phục

ĐBQH PHẠM KHÁNH PHONG LAN ĐBQH Kết quả vụ án chạy thận khiến tám người chết tại tỉnh Hòa Bình được dự đoán từ trước. Song tôi vẫn cảm thấy rất buồn và không thuyết phục. Việc xét xử chưa đúng người, đúng tội. Tội danh được áp cho Lương thay đổi liên tục và tất cả đều không thuyết phục khi đều cố tình chĩa tội vào bị cáo Lương. Trong y khoa, biến cố rủi ro ngoài mong muốn của BS luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào. Với kết quả như trên, tôi cho rằng đội ngũ BS, điều dưỡng sẽ cảm thấy bất an bởi mình không được bảo vệ khi hành nghề. Họ sẽ nảy sinh tâm lý né tránh, làm sao đúng quy trình, an toàn cho mình nhất. Song an toàn cho BS không có nghĩa an toàn đối với bệnh nhân.

Thay vì việc xác định nguyên nhân xuất phát từ lỗi quy trình chạy thận chưa hợp lý và chặt chẽ, nguồn lực hạn chế phải tiết kiệm thiết bị y tế thì vụ án lại bị lái theo kiểu truy trách nhiệm đối với BS trực tiếp thực hiện công việc cứu bệnh nhân. Lẽ ra cần đặt vấn đề xem xét cơ chế như thế nào, quy trình ra làm sao để không lặp lại những vụ việc tương tự trong tương lai. Nếu đi sâu vào quy trình, cơ sở chạy thận nhân tạo tại các tuyến y tế hiện nay, có thể thấy nhiều lỗ hổng, bất hợp lý dẫn tới nguy cơ xấu cho bệnh nhân. Chỉ nói riêng về màng lọc máy chạy thận, các nước bỏ đi sau mỗi lần điều trị thì ở nước ta, do nguồn lực hạn chế lại phải rửa đi dùng lại. Do đó, ngay cả khi giữ đúng quy trình, những hậu quả đáng tiếc vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Đại biểu Quốc hội PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM VIẾT LONG - CHÂN LUẬN ghi