Hàng loạt tin tức về xâm hại tình dục trẻ lại tiếp tục dội đến như bóp nghẹt trái tim của các bậc cha mẹ. Nhiều người đã phải thốt lên: “Chẳng lẽ chúng tôi phải giữ rịt con cái cạnh mình hay phải cắn răng chấp nhận bọn biến thái kêu ai nấy dạ?!”.

Chỉ trong ngày 12-4, trên PLO có ít nhất ba tin liên quan đến nạn xâm hại tình dục trẻ em. Vụ tên biến thái lẻn vào trường tiểu học ở Nha Trang (Khánh Hòa) để dâm ô nữ sinh lớp 5 đang được công an tạm giữ để điều tra làm rõ. Vụ chú ruột xâm hại cháu bị tâm thần ở Châu Thành (An Giang) thì công an đã khởi tố. Và vụ dâm ô, hiếp dâm xảy ra ngay tại công viên ở TP.HCM, nghi phạm cũng đã bị công an bắt giữ để điều tra.



Đã 13 ngày trôi qua, vụ cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh xâm hại bé gái trong thang máy vẫn chưa được khởi tố. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vụ thầy giáo bị tố có hành vi dâm ô với các nam sinh ở Hà Nội cũng đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý. Và còn một vụ xâm hại trẻ em khác gây bão dư luận trong hơn 10 ngày qua mà cơ quan tố tụng quận 4 vẫn chưa khởi tố: cựu viện phó Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy.



Có người nói vậy thì báo chí đăng chi những bản tin xâm hại tình dục trẻ em ấy để mọi thứ thêm xám xịt, đen đúa, để người dân thêm hoang mang. Xin thưa, nếu mọi thứ không được đưa ra ánh sáng, nếu mọi phụ huynh không biết tình trạng mất an toàn đến mức báo động mà vẫn cứ lơ là thì có khi số vụ xâm hại trẻ còn nhiều hơn thế nữa. Và nếu báo chí không hê lên vụ cựu viện phó sàm sỡ, nào ai biết những vụ tương tự trước đây liệu có bị xử lý hay đã cho “qua truông”, lọt lưới pháp luật. Nếu không có nhiều bản tin “đen đúa” ấy, phải chăng các nhà làm luật, các cơ quan hoạch định chính sách… cứ nghĩ mọi chuyện ổn rồi?

Mầm mống cái ác luôn tồn tại ở bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào. Bọn lệch lạc, biến thái luôn tiềm ẩn ở mọi nơi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ở đâu và lúc nào những mầm mống ấy cũng vươn vòi phủ chụp lên xã hội. Ở những nơi có đủ các thiết chế hữu hiệu để bảo vệ cái tốt, bảo vệ sự an toàn của lương dân, nhất là với trẻ em thì chúng co vòi, thúc thủ, hãn hữu mới bò ra gây hấn. Ngược lại, nơi nào mà các thiết chế xã hội không đủ mạnh để khống chế, khu biệt chúng thì chúng sẽ nảy nòi, ngoi lên hoành hành.

Ở nước ta, đúng là pháp luật tuy tương đối đầy đủ nhưng qua những vụ phạt nhẹ hều như phạt hành vi ép hôn trong thang máy vừa rồi, ai cũng giật mình sao chế tài gì kỳ cục vậy. Hay như khi thầy giáo sờ mông, sờ đùi 14 nữ sinh mà không xử hình sự, người ta mới giật mình sao tội danh dâm ô đối với người dưới 16 tuổi lại để lọt lưới một hành vi quấy rối tình dục tệ hại như vậy. Và đáng phẫn nộ thay, trong khi thiên hạ bàn luận, cãi nhau thế nào là hành vi dâm ô thì cái ác cứ dồn dập xảy ra…

Nếu pháp luật hoàn thiện và đủ mạnh, nếu mọi hành vi xâm hại trẻ em vừa xảy ra đã tức khắc bị khởi tố, liệu những vòi bạch tuộc của bọn biến thái có dám thò ra?! Nếu mọi hành vi quấy rối tình dục đều được định nghĩa rõ ràng trong luật, đều được cơ quan tố tụng xử tù thật nghiêm thì liệu những thể loại lệch lạc có dám xuất đầu lộ diện?!