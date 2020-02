Cấm câu lưu - quy định tiến bộ của ngành công an

Chết bất thường ở trụ sở công an Tối 13-10-2018, bà HTN (45 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) được đưa về trụ sở công an thị xã để làm rõ một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại nhà nghỉ do bà làm chủ. Sáng hôm sau, gia đình bà N. được thông báo bà đã tử vong tại đồn công an bằng cách dùng kéo đâm vào cổ tự sát. Không đồng tình với kết luận này, gia đình bà N. đã làm đơn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc điều tra. Theo gia đình, trước thời điểm xảy ra sự việc, tinh thần bà N. bình thường, không mâu thuẫn với ai, việc bà quẫn bách dẫn đến tự sát là không có cơ sở. Nhưng sau đó công an thông báo bà N. tự tử để trốn tội. Tối 13-6-2017, ông NCT (40 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) được Công an phường Tam Bình mời đến làm việc. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, cán bộ công an phường đến nhà mời vợ ông T. đến trụ sở và thông báo ông đã treo cổ tự vẫn. Thông tin cho thấy ông T. được mời về trụ sở công an do tình nghi sử dụng ma túy. Trong đêm 13-6, cán bộ công an chỉ lấy lời khai, chưa có quyết định tạm giữ ông này. Lợi dụng lúc vắng cán bộ trực ban, ông T. đã dùng ống quần tự vẫn ở song cửa sổ phòng làm việc của công an phường.