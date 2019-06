Camera hàng xóm phát hiện hai kẻ trộm nhưng chỉ xử được một

Ngày 13-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (tên gọi khác là Tâm "đao phủ", SN 1965, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm mà TAND TP.HCM tuyên là đúng người đúng tội nên bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Tâm. Bản án này còn tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo này phải chấp hành chung là 18 năm tù. Về dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường hơn 2,2 tỉ đồng cho người bị hại.



Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm

Đáng chú ý tang vụ án là tài sản trong két sắt gồm vàng và trang sức trị giá 2,2 tỉ đồng vẫn chưa rõ tung tích. Và từ trong giai đoạn điều tra đến các phiên xử sơ và phúc thẩm, bị cáo Tâm vẫn khăng khăng không thừa nhận hành vi trộm cắp.



Theo hồ sơ, tối 13-11-2014, gia đình bà Phan Thị Thanh Trúc tại quận Thủ Đức phát hiện có người đập vỡ cửa sổ bên hông nhà, bẻ gãy thanh chắn bằng song sắt. Nghi ngờ có trộm, cả nhà liền kiểm tra và thấy két sắt đặt trong nhà bung khóa.

Trong két sắt gia đình cất giữ nhiều tài sản gồm: 300 triệu đồng, 17.000 USD, vàng SJC và nhiều trang sức khác đã biến mất. Theo định giá, số tài sản trên có tổng giá trị hơn 2,2 tỉ đồng.

Gia đình bà Trúc trình báo để công an vào cuộc. Khi khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận bốn dấu vết đường vân tay trên cánh cửa và thân két sắt. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của Tâm. Cạnh đó, camera nhà hàng xóm cho thấy thời điểm xảy ra vụ trộm có hai người đàn ông loay hoay đột nhập vào nhà bà Trúc. Công an xác định Tâm và Nguyễn Vương Tuấn (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) là người thứ 2 trong băng ghi hình.

Đến tháng 1-2015, Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Tâm. Dù Tâm không thừa nhận hành vi nhưng với các chứng cứ trên, cùng với việc nhận dạng của hàng xóm và người thân của Tâm, cơ quan tố tụng cho rằng đủ cơ sở xác định Tâm là một trong hai kẻ trộm.

Đối với Tuấn, người này không thừa nhận cùng Tâm đột nhập và hồ sơ nhận dạng không có chứng cứ gì khác để chứng minh hành vi phạm tội nên công an chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Còn vợ bị cáo Tâm hiện đã bỏ trốn đi đâu không rõ, công an đang truy tìm, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.