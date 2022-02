Ngày 22-2, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1988) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định bị cáo có tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần. Tại toà, Nhân thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho bị hại một phần (1,8 tỉ). Về nhân thân bị cáo không tiền án, tiền sự nhưng quá trình điều tra bỏ trốn phải truy nã gây khó khăn cho cơ quan tố tụng. Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo này mức 16-17 năm tù.



Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho bị hại là bà Trần Thị Bích Châu số tiền còn lại 6,3 tỉ đồng.



Bị cáo Nguyễn Thành Nhân tại toà. Ảnh: H.YẾN

Đáng chú ý, HĐXX nhận định bà Châu có hành vi mua bán đất kiếm lãi, chuyển nhượng nhiều lần cần rút kinh nghiệm vì vi phạm pháp luật. Quá trình điều tra và truy tố các cơ quan tố tụng cho là bà Châu bị Nhân lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.



Hồ sơ thể hiện Nhân là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính xây dựng đô thị môi trường của UBND phường Hiệp Thành , quận 12. Bà Châu là cán bộ văn hóa - xã hội phường nên Nhân và bà Châu quen biết nhau.



Do cần tiền trả nợ thua cá cược bóng đá và để có tiền tiêu xài cá nhân, Nhân nói dối với bà Châu là đang hùn góp vốn với chủ đất để lập dự án phân lô đất nền gồm 14 thửa đất tọa lạc tại đường HT43 , khu phố 4 của với tổng diện tích 1.807 m2. Nhân được chủ sở hữu ủy quyền đứng ra giao dịch, mua bán.

Đồng thời, Nhân đưa bản photo các giấy tờ 14 thửa đất đưa cho bà Châu xem để bà tin tưởng. Từ ngày 30-12-2016 đến ngày 24-1-2017, bà Châu không ngần ngại bỏ ra 8,1 tỉ đồng đặt cọc mua đất dự án do Nhân "vẽ" ra.



Nhận tiền xong, Nhân bỏ việc rồi bỏ trốn. Đến ngày 7-1-2021, Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt Nhân theo quyết định truy nã. Quá trình điều tra, công an xác định được sau khi đặt cọc đất bà Châu bán nhiều thưở đất cho nhiều người khác để kiếm lời.