Cản cắm ranh đất, 2 vợ chồng hầu tòa

Lý do hai bị cáo cản việc cắm ranh đất Quá trình điều tra xác định ông T. là chủ sử dụng hai thửa đất được cấp sổ đỏ năm 1995 và giáp ranh với hai thửa đất do bị cáo Rê đứng tên. Năm 2015, TAND huyện Phong Điền xét xử vụ án dân sự tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng bị cáo Rê, công nhận diện tích tranh chấp 149 m2 thuộc quyền sử dụng của ông T. Vợ chồng Rê kháng cáo bản án này. Tuy nhiên, khi TAND TP Cần Thơ gửi giấy triệu tập hai người đến dự phiên tòa phúc thẩm thì cả hai lần đều vắng mặt không lý do nên tòa đã ra quyết định đình chỉ xét xử. Do bản án tuyên công nhận diện tích tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông T., các đương sự tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại sổ đỏ nên cơ quan thi hành án đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Hai (là người thừa kế sau khi ông T. qua đời) liên hệ UBND huyện để giải quyết. Cuối năm 2015, UBND huyện Phong Điền cấp sổ đỏ cho bà Hai. Sau đó, bà Hai yêu cầu UBND huyện Phong Điền cắm ranh lại phần đất trên cho bà theo bản án của tòa.