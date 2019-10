Cần giải mật các tài liệu trong hồ sơ vụ án

Căn cứ để giải mật Hiện nay các văn bản quy định về bảo vệ BMNN gồm: Pháp lệnh bảo vệ BMNN 2001, Nghị định 33/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ BMNN; Thông tư 33/2015 Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 33/2002. Ngoài ra còn có các văn bản quy định về bảo mật trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2015 của Bộ Công an, khi cần giải mật, cơ quan quản lý tài liệu mật làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định giải mật danh mục BMNN của cơ quan, tổ chức mình. Điều 12 Thông tư 33/2015 quy định về nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục giải mật. Việc giải mật có thể căn cứ vào danh mục BMNN do các cơ quan có thẩm quyền ban hành; căn cứ vào thay đổi của tình hình thực tế; căn cứ vào nội dung của từng tài liệu, vật mang BMNN cụ thể, nếu thấy việc tiết lộ không gây nguy hại cho lợi ích của Nhà nước; căn cứ vào việc toàn bộ hoặc một phần tài liệu, vật mang BMNN được công bố trong tài liệu khác. Đang góp ý về danh mục bí mật nhà nước Thực hiện kế hoạch của Thủ tướng về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020) và Văn bản 1565 ngày 16-9 của Bộ Công an về việc đề nghị lập danh mục BMNN thuộc TAND trình Thủ tướng ban hành, hiện nay các bộ, ngành, TAND Tối cao, VKSND Tối cao… đang góp ý về danh mục BMNN thuộc lĩnh vực mình.