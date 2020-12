Cần xem lại vụ làm giả hồ sơ chiếm nhà

Hành vi làm giả giấy tờ rất rõ Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ, năm 2010, vợ chồng bà Nguyễn Thị Tin vay của ông Đinh Quang Hướng 400 triệu đồng. Ông Hướng yêu cầu giữ giấy tờ nhà, đất do vợ chồng bà Tin đứng tên. Năm 2016, do kinh tế khó khăn, chồng qua đời nên bà Tin ở quê ngoài Bắc gọi điện thoại nhờ ông Hướng tìm người bán nhà, đất để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, khi bà Tin trở lại Đồng Nai thì phát hiện ông Hướng đã bán nhà, đất của bà nên tố cáo.

Công an TP Biên Hòa xác định những chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng mua bán cho ông Hướng đều là giả. Sau đó ông Hướng đã sang tên nhà, đất cho chính mình trước khi bán cho người thứ ba. Tuy nhiên, công an không khởi tố vụ án vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ sở là theo kết quả định giá mảnh đất có diện tích 104 m2 theo giá Nhà nước quy định năm 2011, tại thời điểm ông Hướng làm giả giấy tờ chỉ có giá 32 triệu đồng. Căn nhà cấp bốn, do qua nhiều đời chủ, bị sửa chữa, thay đổi nên không định giá được. Giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 50 triệu đồng thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, thời hạn truy cứu chỉ là năm năm đã hết...