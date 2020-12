Cần xử lý trách nhiệm người không chấp hành án hành chính

Ngày 18-12, Cục THADS TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021.

Tại hội nghị Các đại biểu đánh giá cao các cơ quan THADS TP.HCM đã đạt những thành công khi thực hiện vượt nhiều chỉ chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên các đại biểu cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong việc thi hành án ở lĩnh vực hành chính, đất đai.



Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.NGA

Một số vụ việc còn tồn đọng, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực pháp luật về đất đai… trong đó, một số phán quyết của Tòa tuyên buộc UBND thực hiện lại việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung theo quy định… (không cụ thể hóa mức bồi thường, hỗ trợ) nên khi UBND thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung thì người dân lại không đồng ý mức bồi thường, hỗ trợ dẫn đến vụ việc kéo dài.

Một số cơ quan hành chính nhà nước vẫn không chấp hành nghiêm bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính…

Việc thực hiện theo dõi án hành chính mà đối tượng phải THA là các cơ quan nhà nước thì chưa có cơ chế đủ mạnh và khả thi để buộc người phải THA thực hiện nghiêm phán quyết của toà án nên việc THA hành chính còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo Luật tố tụng Hành chính, thời hạn tự nguyện THA được xác định kể từ ngày người phải THA nhận được bản án, quyết định của tòa án. Quy định như trên rất khó khăn cho Chấp hành viên cơ quan THADS xác định thời điểm hết thời hạn tự nguyện THA để tiếp tục thực hiện các biện pháp theo dõi án hành chính tiếp theo.

Ông Vũ Quốc Doanh (Cục trưởng Cục THADS TP.HCM) cho biết, năm 2021 dự báo các cơ quan THADS trên địa bàn TP sẽ còn gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng vụ việc thụ lý tăng cao, đồng thời tiếp tục phải giải quyết nhiều án lớn với số lượng tiền lớn…

Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của TP, Cục THADS tập trung xác minh, phân loại án, tổ chức THA, gắn trách nhiệm cá nhân của từng Chấp hành viên, trách nhiệm của Chi cục trưởng, trưởng phòng và Cục trưởng về kết quả đôn đốc, tổ chức THA…



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu. Ảnh: NGÂN NGA

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Huỳnh Văn Hùng (trưởng phòng PC10 Công an TP.HCM), từ năm 2016 đến nay, công an TP đã phối hợp với Cục THADS TP cưỡng chế thi hành 826 vụ, huy động gần 25.000 lượt cán bộ chiến sĩ công an tham gia, vận động đương sự tự giác chấp hành giao nộp tài sản được 340 vụ.

Tất cả các cuộc phối hợp cưỡng chế THADS chưa để xảy ra tình hình phức tạp, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các Cục THADS đã đạt được nêu trên.