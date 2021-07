Sức khỏe, tính mạng con người là trên hết Hiện nay, Chỉ thị 16 và các biện pháp tăng cường đã quy định người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Nhu cầu về quê của một bộ phận người dân nhằm ổn định cuộc sống do bị mất việc, không có tiền để trả tiền thuê phòng trọ, không có tiền mua thức ăn… là có thật và chính đáng. Tuy nhiên, việc chốt chặn ở các cửa ngõ để rà soát, kiểm tra, ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng là vô cùng quan trọng bởi sức khỏe, tính mạng con người là trên hết. Người dân nên hết sức bình tĩnh, liên hệ với chính quyền địa phương, các đoàn thể để được hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong sinh hoạt, di chuyển. Thực tế như vụ việc ở Long An, 300 người về quê bằng xe máy đã được chính quyền các địa phương phối hợp, đưa về nhà an toàn. Do đó, hãy vì lợi ích chung của cộng đồng, mọi người cùng nhau chia sẻ, đồng lòng, chấp hành tốt các quy định, thực hiện nghiêm 5K để cuộc sống mau chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Phía cơ quan chức năng cần tăng cường rà soát, kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc phát hiện và xử lý các vi phạm trên không gian mạng để lừa đảo. PGS-TS NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG,

Trưởng Khoa luật Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM