Mới đây, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Duy Khánh ( sinh năm 1983) tám năm tù cùng vợ là Lê Thị Mỹ Xương (sinh năm 1987) năm năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Cùng vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thành Công (sinh năm 1978) năm năm tù về tội buôn bán hàng giả.

Sáng 5-9-2020, tại đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), công an phát hiện Lâm Tường Duy đang xếp hàng lên xe. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn phụ tùng xe gắn máy không có hoá đơn, chứng từ gồm: 200 chén cổ hiệu Honda chứa trong một thùng carton; 18 cây dên nhãn hiệu Gangyang Grank Shaft; 200 cốt xe Dream không có nhãn hiệu.



Duy khai chở hàng đi tiêu thụ theo yêu cầu của vợ chồng Khánh, Xương. Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại tám địa chỉ liên quan theo lời khai vợ chồng này, thu giữ số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy giả các nhãn hiệu D.I.D, Honda, Yamaha, ... và các địa chỉ in ấn bao bì, tem nhãn, vỏ hộp.



Đại điện các hãng phụ tùng xe gắn máy nhãn hiệu D.I.D, Honda, Yamaha xác nhận: Tất cả các sản phẩm phụ tùng xe gắn máy mang nhãn hiệu D.I.D, Honda, Yamaha thu giữ của vợ chồng Khánh, Xương không phải do Công ty sản xuất. Đồng thời, các công ty không ký hợp đồng gia công, đóng gói bao bì với vợ chồng này.



Hai bị cáo Khánh, Công bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử. Ảnh: H.YẾN



Quá trình điều tra, vợ chồng Khánh, Xương khai bắt đầu tiến hành tổ chức sản xuất, buôn bán phụ tùng xe gắn máy giả các loại từ khoảng đầu năm 2019 đến nay.

Khánh là người liên hệ đặt in tem nhãn, bao bì, vỏ hộp xe gắn máy giả nhãn hiệu D.I.D, Yamaha của người đàn ông (không rõ lai lịch). Đồng thời đặt mua các phụ tùng xe gắn máy như nhông, dĩa giá rẻ do Trung Quốc sản xuất của một người cũng không rõ lai lịch ngụ quận Bình Tân, một người đàn ông tên Nghĩa ở Móng Cái, Quảng Ninh và một số cơ sở khác, không nhớ địa chỉ.





Sau khi đặt hàng xong, họ sẽ cho người giao đến nhà Khánh và thanh toán bằng tiền mặt. Ngoài ra, vợ chồng Khánh, Xương có các địa điểm chứa hàng giả ở đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh , quận Tân Phú), đường Đỗ Ngọc Thạnh (phường 15, quận 5), Sạp tại Chợ Tân Thành. Ngoài ra, Khánh nhờ Công thuê một phòng trọ tại hẻm đường Âu Cơ (phường 14, quận 11)

Quy trình sản xuất phụ tùng xe gắn máy giả là vợ chồng tháo rời các phụ tùng không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đóng vào các vỏ hộp nhãn hiệu D.I.D, sử dụng máy ép bao bì để ép vỉ nhựa, dán tem tạo thành phẩm.





Quá trình sản xuất, Khánh và Xương có thuê Duy phụ dán tem - nhãn, đóng hộp, ép vỉ nhựa và chở hàng đi giao cho khách, chở hàng ra sạp tại chợ Tân Thành

Khánh thuê Công quản lý kho hàng là phòng trọ tại đường Âu Cơ và giao hàng cho khách. Khi có khách mua hàng, Khánh sẽ báo cho Công để mở cửa, kiểm hàng và giao cho khách. Ngoài ra, Công lấy hàng của Khánh và vài người khác chưa rõ với giá sỉ bán lẻ kiếm lời.



Do Duy mới 14 tuổi, không nhận thức được việc sản xuất, buôn bán hàng giả của Khánh và Xương. Khánh khai Duy chỉ làm theo chỉ đạo của vợ chồng và không cho Duy biết đây là hàng giả. Mặt khác, số hàng giả thu giữ của Duy qua định giá có trị giá 3,2 triệu đồng. Do đó, không đủ căn cứ để xử lý hình sự.



Cơ quan tố tụng xác định trị giá hàng giả vợ chồng Khánh, Xương là sản xuất, buôn bán hơn 1,1 tỉ đồng. Còn Công là buôn bán hàng giả trị giá hơn 253 triệu.