Cha đẩy con trai 16 tuổi vào vòng lao lý vì rủ đi cướp

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Lê Văn Hùng 13 năm tù, Lê Văn Nhật (SN 2002, con trai Hùng, cùng trú xã An Cơ, Châu Thành, Tây Ninh) bốn năm tù về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Lê Thị Giang (xã Tân Phong, huyện Tân Biên) sáu tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2018 đến 3-2019, cha con Hùng đã ba lần có hành vi dùng rựa, dao, khống chế, đe dọa, tấn công để cướp tài sản của các bị hại với tổng giá trị tài sản là 55 triệu đồng và 50.000 Riel (tương đương 280.000 đồng).



Hai bị cáo Hùng và Nhật tại tòa. Ảnh: LH

Ngoài ra, Hùng còn thực hiện một vụ cướp tài sản của chị Vũ Thị Cẩm H. tổng trị giá tài sản gần 35 triệu đồng.

Mặc dù biết điện thoại di động Galaxy J4 trị giá 3,6 triệu đồng là tài sản do Hùng phạm tội mà có nhưng Giang vẫn nhận để sử dụng, thế chấp lấy tiền tiêu xài. Ngày 13-3, do bị phát hiện nên Giang giao nộp cho Công an huyện Tân Biên.

Ngoài ra, Hùng khai nhận trước đó có cướp của một phụ nữ chạy xe mô tô một điện thoại di động Samsung Galaxy J2. Điện thoại này Hùng sử dụng và sau đó đã giao nộp cho CQĐT.

HĐXX nhận định bị cáo Hùng và Nhật đã nhiều lần có hành vi dùng rựa, dao, khống chế, đe dọa, tấn công để cướp tài sản của các bị hại, trong đó có người Campuchia dưới 16 tuổi.

Hành vi của hai bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, dùng hung khí nguy hiểm và dùng vũ lực tấn công người chưa thành niên, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm trật tự quản lý nhà nước, xem thường pháp luật.

Ngoài ra, Bị cáo Hùng còn xúi dục người dưới 16 tuổi là con trai bị cáo phạm tội. HĐXX đã quyết định tuyên án như trên. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo Hùng và Nhật bồi thường, trả lại tài sản cho các bị hại.