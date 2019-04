Cha mẹ bé gái 4 tuổi bị đánh chết ở Vĩnh Long kháng cáo

Ngày 10-4, nguồn tin của PLO cho biết, gia đình bé gái 4 tuổi bị đánh đến chết vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (30 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.



Trong kháng cáo, cha mẹ bé gái không đồng ý với tội danh mà tòa đã phán quyết. Đồng thời, gia đình cho rằng ngoài Phi Long II thì còn có người khác tham gia hành hạ bé gái.



Bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II tại tòa sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, do bận công việc thường xuyên vắng nhà nên anh Nguyễn Hữu Duyên đã gửi con gái bốn tuổi là bé Nguyễn Tố Hân cho vợ chồng Phi Long II giữ giúp.

Đến ngày 16-6-2018, cho rằng bé Hân hỗn, chửi mình nên Phi Long II đã dùng tay đánh vào miệng làm Hân té đập đầu vào tường rồi tiếp tục té ngã đập đầu xuống nền gạch và tử vong sau đó.



Để che giấu hành vi của mình, khi đưa bé Hân vào bệnh viện, Phi Long II nói dối là bé bị té sông. Ngày hôm sau Phi Long II ra đầu thú.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé Hân tử vong do chấn thương sọ não/viêm phế quản - phổi. Ngoài ra biên bản khám nghiệm tử thi còn thể hiện trên người bé gái có hơn 50 vết thương lớn nhỏ.

Phi Long II cho rằng không có ý đánh chết nạn nhân, do tức giận khi nghe cháu Hân chửi nên đánh với mục đích để răn dạy. Ngoài ra, quá trình điều tra, Phi Long II còn khai trong thời gian chăm sóc cháu Hân bị cáo cũng nhiều lần đánh bé Hân bằng tay, bằng đũa bếp nên có để lại một vài vết thương nhẹ ngoài da, còn các vết thương tích khác trên người do do bé Hân nghịch phá đồ đạc, chơi giỡn trong nhà nên tự gây ra.

Gia đình bé gái cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ được các vết thương trên về cơ chế hình thành, tỉ lệ thương tích, có dấu hiệu đồng phạm hành hạ nạn nhân. Cấp sơ thẩm cho rằng Phi Long II đánh bị hại do tức giận, không có ý định cướp đoạt mạng sống của bị hại là hành vi cố ý gây thương tích.

Đối với các vết thương khác trên người bé gái, Phi Long II thừa nhận có vết thương do bị cáo đánh và có những vết thương không xác định được do ai gây ra, có thể do bị hại tự chạy nhảy gây ra nên không thể kết luận bị cáo phạm tội nhiều lần và cũng không có căn cứ đồng phạm. Vì thế, Tòa đã xét xử và có phán quyết như đã nói.