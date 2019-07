Cha ném con 1 tuần tuổi xuống giếng vì nghi vợ trộm 500 ngàn

Ngày 31-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) 20 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, ngày 22- 3, ăn cơm xong, Đạt định đi mua thuốc lá thì phát hiện 500 ngàn trong túi áo không còn. Bị cáo hỏi vợ là Nguyễn Thị Hồng (19 tuổi), vừa sinh con nhưng chị này bảo không lấy.



Bị cáo Trương Văn Đạt.

Trong lúc cãi nhau, Đạt dùng tay tát và đánh vợ ngã xuống sân. Thấy vợ vẫn không chịu đưa tiền, bị cáo vào phòng bồng con gái mới 7 ngày tuổi ra sân, ném xuống giếng nước của gia đình. Mẹ Đạt kêu gọi mọi người đến cứu và vớt cháu bé lên nhưng nạn nhân đã tử vong.



Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân cháu bé tử vong do ngạt nước. Về dân sự, chị Hồng (mẹ cháu bé) không yêu cầu chồng đền bù dân sự.

Tại tòa, Đạt thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. "Bị cáo cảm thấy xấu hổ và hối hận về hành vi mình gây ra”- Đạt nói trước tòa.