Cháu bé 4 tuổi nghi bị dâm ô

Trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Văn Thời, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang, xác nhận có nhận thông tin tố giác từ bà T. Sau đó công an huyện đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, công an đã không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của cha cô P. Do đó cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án, lý do là không có sự việc phạm tội. “Từ lúc tiếp nhận thông tin tố giác đến khi có thông báo gửi cho người tố giác, chúng tôi luôn thực hiện đúng theo quy định trình tự tố tụng” - Thượng tá Thời khẳng định.