Chạy thận 9 người chết: Bộ Y tế kêu oan cho Hoàng Công Lương

Dự kiến ngày 13-5, TAND tỉnh Hòa Bình sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Công Lương cùng bốn bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.



Đáng chú ý, trước khi phiên xử diễn ra, Bộ Y tế đã có văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến ký, gửi TAND và VKSND tỉnh Hòa Bình, nêu quan điểm của Bộ về vụ án trên. Theo đó, Bộ Y tế cho rằng tòa sơ thẩm kết tội, tuyên án đối với Hoàng Công Lương cùng các bị cáo khác là chưa phù hợp.



Bộ Y tế cho rằng nếu vẫn kết tội Hoàng Công Lương sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong ngành y. Ảnh: TP

Lỗi của BS Lương là lỗi hành chính?

Bộ Y tế cho rằng trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã ba lần thay đổi tội danh đối với Hoàng Công Lương (cựu bác sĩ khoa Hồi sức tích cực) cho thấy sự lúng túng trong việc xác định tội danh do không đủ cơ sở để buộc tội.

Ở vụ án này, Lương là bác sĩ - chủ thể đặc thù, hành vi của bị cáo khi ra y lệnh là hành vi cụ thể trong hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn kỹ thuật. Do vậy, việc xác định chủ thể tội danh vô ý làm chết người đối với Lương là không thuyết phục.

Bản án sơ thẩm quy kết Lương "ký đề xuất sửa chữa nhưng chưa nhận lại bàn giao hoặc chưa hỏi người có trách nhiệm sửa chữa hay có thẩm quyền để biết nước chạy thận an toàn mà đã ra y lệnh chạy thận cho bệnh nhân dẫn đến hậu quả. Xác định "lỗi vô ý do cẩu thả" là chưa phù hợp với hành vi khách quan của của tội vô ý làm chết người, vì lỗi này là lỗi hành chính, không tác động trực tiếp lên cái chết của nạn nhân.

Bộ Y tế còn cho rằng tòa buộc tội bị cáo Trương Quý Dương (cựu giám đốc) và Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc) thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là “khiên cưỡng, yếu chứng lý”.

Theo Bộ Y tế, trách nhiệm của người đứng đầu BV có thể được đặt ra, nhưng tính chất mức độ đến đâu thì phải chứng minh được mối quan hệ từ hành vi của hai bị cáo dẫn đến hậu quả vụ án. Tuy nhiên, để xảy ra sự cố chết người, trách nhiệm chính thuộc về các bị cáo Bùi Mạnh Quốc và Trần Văn Sơn với lỗi vô ý.

Tương tự, bộ này cũng nhận định việc cáo buộc Đỗ Anh Tuấn (giám đốc công ty CP dược phẩm Thiên Sơn) phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm về chủ thể cũng như hành vi vi phạm.



Không chỉ Hoàng Công Lương, Bộ Y tế cũng nhận định việc kết tội nhiều bị cáo khác còn khiên cưỡng, yếu chứng lý. Ảnh: TP

Bất cứ bác sĩ nào cũng có thể hầu tòa

Bộ Y tế nêu quan điểm nếu những căn cứ đã nêu không được làm rõ trong phiên phúc thẩm tới sẽ gây tâm lý bất an cho toàn thể thầy thuốc, nhân viên y tế trong cả nước, những người đang hàng ngày trực tiếp cứu chữa, điều trị, chăm sóc bệnh nhân vì lý do an toàn nghề nghiệp của họ.

Theo đó, khi sự cố y khoa xảy ra dẫn đến tử vong của bệnh nhân, bất kỳ thầy thuốc, nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác khám chữa bệnh hoặc phụ trách công tác quản lý, điều hành phụ trách chuyên môn… đều có khả năng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý hình sự.

Nếu phiên toà phúc thẩm vẫn tuyên bị cáo Lương tội vô ý làm chết người sẽ tạo ra một tiền lệ vô cùng nguy hiểm trong ngành y tế vì ai cũng có thể bị điều tra, truy tố xét xử với tội danh này mà bỏ qua việc truy tố các tội danh đặc trưng cho ngành y tế là tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

“Từ đây, các thầy thuốc, nhân viên y tế để thủ thân, an toàn cho mình sẽ bám vào thủ tục hành chính, bám vào quy trình nhiều hơn, mất rất nhiều thời gian cho các công việc ngoài chuyên môn thay vì cho sự xả thân có tính mạo hiểm của nghề nghiệp để tận tâm chữa bệnh, cứu người. Hậu quả cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất lại là người bệnh vì họ sẽ chết, chết rất đúng thủ tục, đúng quy trình và các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ không bắt bẻ họ vào đâu được” – Bộ Y tế nhấn mạnh.

Cơ quan này đề nghị cần phải điều tra thận trọng, kỹ lưỡng, toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của các nạn nhân, từ đó làm cơ sở khoa học vững chắc cho công tác truy tố, xét xử.

Các bị cáo đều phải có trách nhiệm nhưng trách nhiệm đó là lỗi hay tội phạm và mức độ chịu trách nhiệm cũng khác nhau, do đó phải được điều tra, truy tố, xét xử để bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm cũng như không làm oan người vô tội.