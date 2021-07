Phải bồi thường tổn thất về tinh thần Trong vụ việc này, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân tử vong và lỗi của các bên để xem xét khởi tố vụ án hình sự nếu có dấu hiệu tội phạm cũng như giải quyết vấn đề về bồi thường thiệt hại. Trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra về lỗi của mỗi bên, các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc bồi thường. Trường hợp không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết. Do người bị tai nạn đã tử vong nên gia đình có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự. Cụ thể, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự). ThS HUỲNH THỊ NAM HẢI, giảng viên Khoa luật,

Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM