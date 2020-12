Chỉ đạo đàn em đánh người, giang hồ Cường 'cận' bị 42 tháng tù

Ngày 17-12, kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử nhóm giang hồ ra tay đánh người tại quán ăn nhằm giải quyết mâu thuẫn, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Bùi Hùng Cường (Cường “cận”, 34 tuổi, trú quận Kiến An) 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Năm đàn em khác của Cường “cận” gồm Phạm Văn Mạnh (Còi “liêm”, 31 tuổi) bị 42 tháng tù, Đoàn Văn Hiếu (Hiếu “tồ”, 40 tuổi), Nguyễn Văn Quỳ (Quỳ “đới”, 55 tuổi) cùng bị 36 tháng tù, Phùng Triệu Duy (Duy “khổng lồ”, 31 tuổi) 33 tháng tù, Nguyễn Ngọc Thêm (40 tuổi) 30 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.



Cường "cận" (thứ 2 từ phải) bị phạt 42 tháng tù vì đã chỉ đạo nhóm đàn em tới quán ăn đánh người để giải quyết mâu thuẫn

Theo cáo trạng, do tranh chấp quyền sử dụng căn nhà tại đường Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An), giữa anh Bùi Đức Chín (45 tuổi) và nhóm Cường “cận” đã phát sinh mâu thuẫn. Trưa 26-11-2019, khi gặp anh Chín tại một quán ăn ở Kiến An, Nguyễn Ngọc Thêm đã gọi điện thông báo cho Cường “cận”. Cường đã gọi điện chỉ đạo cho Hiếu “tồ” và Còi “liêm” gọi thêm người tới quán ăn để đánh anh Chín.



Cả nhóm đàn em của Cường “cận” khoảng hơn chục người kéo tới quán ăn ngồi. Hiếu “tồ” nói với Còi “liêm” anh Cường dặn thế nào thì cứ thế mà làm. Sau đó, Thêm lấy cớ sang mời rượu rồi ra tay tát anh Chín. Nhóm đàn em Cường “cận”, trong đó có 2 người bịt mặt liền xông vào dùng tuýp sắt, ghế đánh hội đồng anh Chín. Anh Chín bị thiệt hại 17% sức khỏe, trong đó có vết thương ở gối làm dập dây chằng, phù tủy.



Nhóm đàn em Cường "cận" dùng ghế, tuýp sắt đánh bị hại tại quán ăn

Công an quận Kiến An đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, sau đó, ngày 23-12-2019, đã tạm giữ 3 đàn em của Cường “cận” gồm Còi “liêm”, Quỳ “đới”, Duy “khổng lồ”. Tối cùng ngày, nhóm Cường “cận” đã cho người đến Công an quận Kiến An tụ tập đông người gây sức ép thả người. Tới 25-12-2019, do VKS quận Kiến An không phê chuẩn nên 3 đàn em này được trả tự do rồi bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Ngọc Thêm, ngày 22-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thụ lý vì vụ án có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức. Tiếp đó, Cường “cận” và các đàn em còn lại đã bị bắt giam.

Cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng truy tố Cường “cận” cùng 4 đàn em về tội cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Điều 134 BLHS. Riêng Còi “liêm” bị truy tố thêm tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Ngoài 6 người bị truy tố, 1 đàn em khác là Phạm Văn Hà đang bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đang truy nã. Đối với 2 người bịt mặt cầm tuýp sắt, Cường khai tên Đức và Thắng từng làm nhân viên làm cầm đồ cho Cường “cận”. Tuy nhiên, Cường “cận” cho rằng không biết họ tên đầy đủ, nhân thân 2 người này nên cơ quan CSĐT đang xác minh làm rõ để xử lý sau.