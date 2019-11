Chiếc ba lô bí ẩn đã không còn bí ẩn nữa

Ngày 1-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phát Tài về tội cướp giật tài sản do có kháng cáo kêu oan của bị cáo.



Bị cáo Trần Phát Tài tại tòa ngày 1-11. Ảnh: NN

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng chưa có đủ căn cứ kết tội bị cáo. Cụ thể, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như ghi thời gian không trùng khớp nhau trong các biên bản phạm tội quả tang, biên bản ghi lời khai. Lời khai của bị cáo đồng phạm không nhất quán trước, sau; Lời khai của bị hại không thấy hành vi cướp giật tài sản của bị cáo… Các luật sư đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Đại diện VKS nhận định bản án đã tuyên có căn cứ và đúng pháp luật. Mức hình phạt đã tuyên là tương xứng. Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX nhận định, các chứng cứ tại hồ sơ đủ cơ sở kết luận về hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa không có tình tiết gì mới. bị cáo không nhìn nhận hành vi phạm tội. Lời nhận tội của Dương Thị Hồng Oanh phù hợp các chứng cứ khác. Tài cho rằng quá trình điều tra có một số điều tra viên có hành vi dọa nạt bị cáo. Tuy nhiên, khi hỏi cung bị cáo có điều tra viên và cán bộ điều tra khác ghi lời khai, có luật sư chứng kiến, có kiểm sát viên phúc cung trước khi lập cáo trạng.

Theo tòa, bị cáo dùng dây thắt lưng có đầu bằng kim loại đánh vào đầu bị hại. Bị hại vừa đau vừa hốt hoảng nên không giữ vững tay lái. Chính vì vậy, bị hại không nhìn thấy hành vi giật ba lô của bị cáo. Bị hại đã tố cáo hành vi của bị cáo với lực lượng tuần tra giao thông.

Cũng theo tòa, Công an phường Phước Thới không thu thập vật chứng ngay từ đầu là có sai sót. Tuy nhiên, giá trị tài sản trong trường hợp này không là yếu tố định lượng trong cấu thành tội phạm. Việc sử dụng vũ lực là nhằm cướp giật tài sản. Bị cáo có giật ba lô của bị hại nhưng do xe máy của bị hại trao đảo nên túi xách vuột khỏi tay bị cáo. Không lấy được tài sản là ngoài ý muốn của bị cáo. Lẽ ra phải xét xử bị cáo về tội cướp tài sản là còn nặng hơn. Do không có kháng cáo kháng nghị theo hướng tăng nặng nên giữ nguyên như đề nghị của KSV. Tòa sơ thẩm cần rút kinh nghiệm…

Từ đó, tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt bị cáo Tài ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Như PLO đã đưa tin, theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 3-12-2018, Dương Thị Hồng Oanh (16 tuổi) chạy xe máy chở Tài đi theo hướng từ quận Ninh Kiều về quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Trên đường đi, thấy anh Ngô Ngọc Dũng đang chạy xe máy cùng chiều, Tài kêu Oanh chạy vượt lên để nhìn xem có phải người từng mâu thuẫn với mình không. Xác định anh Dũng không phải người mình nghĩ nhưng thấy có một ba lô nên Tài rủ Oanh cướp giật tài sản. Oanh đồng ý.

Đến đoạn đường vắng, Tài dùng dây thắt lưng đánh vào sau đầu anh Dũng rồi giật lấy ba lô nhưng không thành. Thấy anh Dũng hô hoán, Tài sợ bị bắt nên kêu Oanh tăng ga bỏ chạy. Sau đó, công an phường Phước Thới (quận Ô Môn) truy đuổi bắt được Oanh. Tài chạy thoát nhưng đến ngày hôm sau thì bị bắt.

Cáo trạng quy buộc Tài rủ rê, xúi giục Oanh là người chưa thành niên phạm tội cướp giật tài sản của anh Dũng trị giá 3,8 triệu đồng.

Xử sơ thẩm vào tháng 7, TAND quận Ô Môn phạt Tài ba năm sáu tháng tù, Oanh một năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Ban đầu, lời khai của bị cáo, bị hại có một vài mâu thuẫn, và có quan điểm cho rằng chiếc ba lô bị cướp có vẻ bí ẩn, vì thực tế bị cáo chưa giật được ba lô. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm này, những mâu thuẫn trên đã được tòa nhận định, lý giải logic.